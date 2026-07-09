Ο ΠΑΟΚ είναι πολύ πιθανό, σύμφωνα με τα σουηδικά ΜΜΕ να πάρει τον Τάχα Άλι από τη Μάλμε.

Μεταγραφικό σενάριο με δόση αλήθειας από τη Σουηδία για τον ΠΑΟΚ. Ο Δικέφαλος, σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε δημοσίευμα είναι πολύ κοντά στο ν' αποκτήσει τον διεθνή Σουηδό εξτρέμ, με καταγωγή από τη Σομαλία, της Μάλμε, τον Τάχα Άλι.

Ο ΠΑΟΚ, μάλιστα, φέρεται να έχει φτάσει σε συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή για τους προσωπικούς όρους του συμβολαίου του. Ο Τάχα Άλι είναι δεξιοπόδαρος με ύψος 1.74 και το συμβόλαιό του με τη Μάλμε ισχύει μέχρι το τέλος του 2026.

Ο Τάχα Άλι είναι 28 ετών (1/7/98) και στη Μάλμε αγωνίζεται από το 2023, όταν οι «μπλε» τον απέκτησαν από την Χέλσιμποργκ, έναντι 700.000 ευρώ. Το καλοκαίρι του 2024, μάλιστα, έπαιξε στα δύο ματς με τον ΠΑΟΚ για τα προκριματικά του Champions League, ως αλλαγή. Ειδικά στη ρεβάνς στην Τούμπα, ήταν ασταμάτητος στην παράταση με την ταχύτητά του. Αγωνίζεται στο αριστερό άκρο της επίθεσης και στο πρόσφατο φιλικό της Σουηδίας με την Ελλάδα έκανε μία εξαιρετική ενέργεια και συμμετείχε σε γκολ των γηπεδούχων.

Με την εθνική Σουηδίας πήγε και στο Μουντιάλ και μέτρησε δύο συμμετοχές, ως αλλαγή κόντρα σε Ολλανδία και Γαλλία. Συνολικά με τη φανέλα της Μάλμε έχει παίξει 132 φορές και μετράει 20 γκολ και 19 ασίστ.

Αναλυτικά το δημοσίευμα της Sportbladet:

«Ο διεθνής Σουηδός επιθετικός, Τάχα Άλι, μετακομίζει σε έναν μεγάλο σύλλογο της Ευρώπης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο σταρ της Μάλμε βρίσκεται στις λεπτομέρειες της μεταγραφής του στον ΠΑΟΚ.

Ο Τάχα Άλι έχει περιβληθεί από φήμες τα τελευταία χρόνια και επρόκειτο να μετακομίσει στη Λανς στη Γαλλία πριν από ένα χρόνο. Αλλά τότε η Μάλμε δεν ήθελε να πουλήσει τον παίκτη και παρέμεινε στους «Μπλε».

Ήταν στην αποστολή του Γκράχαμ Πότερ για το Παγκόσμιο Κύπελλο και πραγματοποίησε δύο εμφανίσεις, εναντίον της Ολλανδίας και της Γαλλίας, και μετά την αποχώρηση της Σουηδίας, ήταν σαφές ότι θα μπορούσε να πουληθεί αυτό το καλοκαίρι.

"Αν πρόκειται ποτέ να με πείσουν, είναι τώρα", είπε ο Άλι στη μικτή ζώνη μετά τον αγώνα με τη Γαλλία, για την πιθανότητα μεταγραφής του.

Το συμβόλαιο του με τη Μάλμε ολοκληρώνεται με τη λήξη της σεζόν και ο Άλι είναι ουσιαστικά έτοιμος να μεταγραφεί στον ΠΑΟΚ. Έχει συμφωνήσει για τους προσωπικούς όρους τους συμβολαίου του με την ομάδα κι αν όλα πάνε καλά θα μπορούσε ο αγώνας με τη Γκέτεμποργκ να είναι ο τελευταίος του. Δεν είναι σαφές αν θα αγωνιστεί καν σε αυτόν τον αγώνα».