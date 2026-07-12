Ο τεχνικός διευθυντής της Μάλμε ουσιαστικά επιβεβαίωσε μέσω δηλώσεών του τη μεταγραφή του Τάχα Άλι στον ΠΑΟΚ.

Τα διαδικαστικά φαίνεται πως απομένουν έτσι ώστε ο Τάχα Άλι να φορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ, αφού όλες οι πλευρές έχουν έρθει σε συμφωνία.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» έχει δώσει τα χέρια τόσο με τη Μάλμε, όσο και με τον 28χρονο εξτρέμ, που αναμένεται μέχρι την ερχόμενη Τρίτη (14/7) στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου οι συζητήσεις να ολοκληρωθουν και ο παίκτης να υπογράψει.

Μάλιστα, ο Τάχα Άλι έμεινε εκτός αποστολής από το παιχνίδι πρωταθλήματος Σουηδίας, ανάμεσα στη Γκέτεμποργκ και τη Μάλμε για την 21η αγωνιστική, με τον τεχνικό διευθυντή της (σσ Μάλμε) να επιβεβαιώνει σε δηλώσεις του πως ο 28χρονος πλησιάζει στον ΠΑΟΚ.

«Είναι κοντά σε νέα ομάδα, γι' αυτό επιλέξαμε να τον αφήσουμε εκτός αποστολής σήμερα».