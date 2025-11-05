ΠΑΟΚ όλα για όλα…

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει για τον σπουδαίο αυριανό αγώνα του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη σε σχέση και με το ελληνικό ντέρμπι που έρχεται, ενώ έχει σχόλια και για άλλα σημαντικά θέματα της επικαιρότητας.

Ο ΠΑΟΚ παίζει αύριο με τη Γιουνγκ Μπόις και την Κυριακή με τον Παναθηναϊκό. Ε και; Αύριο θα προσπαθήσει να κερδίσει τη Γιουνγκ Μπόις και την Κυριακή να επικρατήσει και του Παναθηναϊκού! Έτσι απλά…

Κάθε κουβέντα και κρίση ή «ανάλυση» για τα περί… επιλογής αγώνων, είναι -αληθινά- για τα καφενεία. Αυτό δεν είναι ποδόσφαιρο. Ο ΠΑΟΚ πήγε στην Αθήνα και κέρδισε πολύ πειστικά την ΑΕΚ και αμέσως μετά, χωρίς πολλές και μεγάλες αλλαγές, έπαιξε μέσα στη Γαλλία και έριξε τέσσερα στη Λιλ! Τι άλλο; Αυτό είναι κανονικό ποδόσφαιρο! Έχεις δύο πολύ δύσκολα ματς, ως τεχνική ηγεσία καταστρώνεις το σχέδιό σου για το καθένα από αυτά, μια μέρα πριν από τη σέντρα ζυγίζεις τα δεκάδες δεδομένα που έχεις μπροστά σου και βάζεις μέσα στο γήπεδο εκείνους που θεωρείς ότι είναι σε καλύτερη κατάσταση για να υπηρετήσουν το σχέδιό σου να κερδίσεις! Έτσι θα γίνει και τώρα!

Τι κι αν εγώ πιστεύω ότι ο πιο μεγάλος στόχος του ΠΑΟΚ είναι φέτος το πρωτάθλημα. Κάτι τέτοιο φυσικά και δεν πρέπει να περνάει ως μήνυμα εντός ομάδας, ειδικά μερικές εβδομάδες σαν κι αυτή! Όλα για όλα τα παίζει ο Δικέφαλος με έναν προπονητή που έχει μάστερ στη διαχείριση όλων αυτών των ιδιαίτερων καταστάσεων. Διαχείριση προσωπικοτήτων, φυσικής κατάστασης, νοοτροπίας, φυσικά και της τακτικής. Αυτό είναι ποδόσφαιρο!

Είναι πάρα πολύ θετικό ότι ο ΠΑΟΚ ενόψει του ευρωπαϊκού αγώνα δεν έχει πολλά προβλήματα. Λείπει μόνο ο Καμαρά, χάνει το ματς και ο Κεντζιόρα λόγω της αποβολής στη Γαλλία. Κατά τα άλλα όλοι είναι διαθέσιμοι και πάνε να συνεχίσουν τις καλές εμφανίσεις, να πάρουν τη νίκη και να αυξήσουν τις πιθανότητες πρόκρισης.

Αν πρέπει να παίξει ή όχι ο Μεϊτέ, το ξέρει μόνο η τεχνική ηγεσία. Σε κάθε περίπτωση όλες οι ομάδες έχουν αναντικατάστατους παίκτες! Τι να κάνουμε δηλαδή; Να έχει ο ΠΑΟΚ -για παράδειγμα- κι άλλον Κωνσταντέλια;

* Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα -όπως πάντα- η ανάλυση Ο ΠΑΟΚ μπροστά στην πιο μεγάλη πρόκληση! του Ανδρέα Δημάτου στο gazzetta για την ευρωπαϊκή προοπτική του ΠΑΟΚ. Φυσικά είμαστε σε πρώιμο στάδιο, υπάρχει πολύς δρόμος μπροστά, αλλά ποτέ δεν είναι κακό να βάζεις υψηλούς στόχους. Για να δούμε πόσο μακριά θα το πάει ο ΠΑΟΚ στο Europa League, αν περάσει μερικές ομάδες στην ευρωπαϊκή κατάταξη και αν στο τέλος κατακτήσει και το πρωτάθλημα. Θέλει τεράστια προσπάθεια…

* Για το πρωτάθλημα να επαναλάβω ότι ο Ολυμπιακός που προφανώς δεν θα καταφέρει να συνεχίσει στο Champions League το οποίο του «τρώει» πολλή ενέργεια, θα είναι μέχρι τέλους ο πιο μεγάλος και πολύ δυνατός ανταγωνιστής για την κατάκτηση. Ένας πολύ δύσκολος αντίπαλος που και χθες έβγαλε τρομερή για τα ελληνικά δεδομένα ένταση σε αγώνα της κορυφαίας διοργάνωσης! Ομάδα που κατάφερε να αναδείξει τα ποδοσφαιρικό deflections. Παντού «πετάγονταν» πόδια Ολυμπιακών! Δεν άντεξαν μέχρι τέλους ή δεν ευτύχησαν να κάνουν το 2-0 για να το κλειδώσουν.

* Όλοι έκαναν γήπεδο, ετοιμάζεται τώρα και ο Παναθηναϊκός να εκτοξεύσει τα έσοδά του. «Ο ΠΑΟΚ του Σαββίδη ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να κάνει γήπεδο». Ο στόχος πλέον είναι ξεκάθαρος! Ακόμη και οι πιο επιφυλακτικοί έχουν καταλάβει πλέον όλα όσα γράφουμε εδώ και μήνες. Οι δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει άνθρωποι για να μην κάνει γήπεδο ο ΠΑΟΚ του Σαββίδη είναι μεγάλες και πλέον ξεκαθάρισε ότι με κάθε τίμημα θα το πάνε μέχρι τέλους! Δεν τους ενδιαφέρει τι θα προκαλέσουν! Ο μόνος στόχος είναι να ΜΗΝ κάνει γήπεδο ο ΠΑΟΚ!

* Μετά τη δολοφονία του Άλκη στοχοποιήθηκε όλος ο ΠΑΟΚ! Να μην το ξεχνάμε. Τώρα και μετά από τόσα χρόνια, από τόσα πολλά παρόμοια περιστατικά, μετά και την προχθεσινή δολοφονία στη Χαλκίδα, αποδεικνύεται ότι από τότε η κοινωνία δεν έχει πάρει τα σωστά μηνύματα. Ο μιμιτισμός κυριαρχεί, τα μαχαιρώματα μακριά από τα γήπεδα γίνονται οδυνηρή συνήθεια και οι πιτσιρικάδες γενικά από το σχολείο έχουν γίνει πιο βίαιοι από τους χειρότερους κακοποιούς. Πολύ μεγάλο κοινωνικό θέμα το οποίο όλο και μεγαλώνει! Έχει πλάκα η πολιτεία να πάρει και πάλι μέτρα για τα γήπεδα. Ικανοί είναι…