Ο ΠΑΟΚ μπροστά στην πιο μεγάλη πρόκληση!

Ο Ανδρέας Δημάτος επισημαίνει ότι ο Δικέφαλος του Βορά έχει την ευκαιρία μέσα από τη συμμετοχή του στο Europa League να κάνει ό,τι έκανε πέρυσι ο Ολυμπιακός και στην περίπτωση που κατακτήσει το ελληνικό πρωτάθλημα να έχει εξασφαλισμένη συμμετοχή στη League Phase του Champions League για πρώτη φορά στην ιστορία του!

Την κατάσταση στα χέρια του στη League Phase του Europa League έφερε ο ΠΑΟΚ μετά το μεγάλο διπλό που έκανε στη Γαλλία κόντρα στη Λιλ και στα τρία επόμενα παιχνίδια του, αρχής γενομένης από την Πέμπτη με τη Γιουνγκ Μπόις στην Τούμπα (ακολουθεί εντός η Μπραν και εκτός η Λουντογκόρετς), έχει όλες τις δυνατότητες να βάλει υποθήκη ακόμα και για απευθείας πρόκριση στους 16 μέσω top-8 στη βαθμολογία, να εκτοξεύσει τον ευρωπαϊκό του συντελεστή θεμελιώνοντας τη θέση του στο ευρωπαϊκό top-50, αλλά κυρίως να βρεθεί μπροστά σε μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις στη συμπλήρωση των 100 χρόνων της ιστορίας του!

Ποια είναι αυτή; Πολύ απλά να κάνει ό,τι έκανε πέρυσι τέτοια εποχή ο Ολυμπιακός!

Μέσα από το Europa League να θέσει τις βάσεις για την απευθείας συμμετοχή του στη League Phase του Champions League για πρώτη φορά στην ιστορία του, αν βεβαίως καταφέρει να αναδειχθεί πρωταθλητής Ελλάδας για το 2026!



Πώς μπορεί να γίνει αυτό;

Βελτιώνοντας τον ευρωπαϊκό του συντελεστή, μέσα από τους βαθμούς που είναι στο χέρι του να μαζέψει στους επόμενους αγώνες του στο Europa League και καταφέρνοντας σε πρώτη φάση να ξεπεράσει σε coefficient κατά σειρά τη Σαχτάρ Ντόνετσκ (απέχει λιγότερο από μισή ισοπαλία…), τη Σάλτσμπουργκ και την Ντινάμο Ζάγκρεμπ (απέχει δύο νίκες).



Στη συνέχεια θα περιμένει ευνοϊκή για αυτόν εξέλιξη στο πρωτάθλημα της Δανίας (η Κοπεγχάγη, την οποία είναι πολύ δύσκολο να ξεπεράσει σε συντελεστή είναι τέταρτη, έξι πόντους πίσω από την κορυφή), της Σκοτίας (σχεδόν απίθανο και εφέτος η Ρέιντζερς να διεκδικήσει το πρωτάθλημα) και την… Βίκινγκ σε τρεις αγωνιστικές να αναδειχθεί πανηγυρικά πρωταθλήτρια Νορβηγίας!



Βρίσκεται ακριβώς στη θέση που ήταν πέρυσι ο Ολυμπιακός μέχρι που έκανε το μπαμ με τη νίκη επί της Πόρτο στο Ντραγκάο και σε συνδυασμό με το 3-0 επί της Καραμπάγκ την τελευταία αγωνιστική κατάφερε να σκαρφαλώσει στο top-8 και να πάρει την απευθείας πρόκριση στους 16 ξεπερνώντας σε συντελεστή πρώτα τη Σάλτσμπουργκ και την Μπόντο Γκλιμτ και στη συνέχεια τη Σαχτάρ και την Ντινάμο Ζάγκρεμπ…



Μερικούς μήνες αργότερα ταυτόχρονα με την κατάκτηση του ελληνικού πρωταθλήματος κέρδισε και την απευθείας συμμετοχή στη League Phase του Champions League, γιατί είχε τον καλύτερο συντελεστή απ’ όλους τους πρωταθλητές των χωρών από την 11η έως την 55η θέση στην κατάταξη της UEFA!

Ως προς τον ΠΑΟΚ, Σαχτάρ, Σάλτσμπουργκ και Ντινάμο Ζάγκρεμπ βρίσκονται εντός του… βεληνεκούς του, ενώ είναι δύσκολο να ξεπεράσει σε συντελεστή την Κοπεγχάγη και είναι αρκετά μακριά του Μπόντο Γκλιμτ, Ολυμπιακός και Ρέιντζερς.

Με τη Γιουνγκ Μπόις πρέπει να κάνει το πρώτο μεγάλο βήμα

Ο Ολυμπιακός βεβαίως δεν τον… απασχολεί (δεν μπορεί να είναι και οι δύο… πρωταθλητές), η Μπόντο Γκλιμτ είναι πλέον σε δυσμενή θέση στο φινάλε του νορβηγικού πρωταθλήματος και η Κοπεγχάγη με τη Ρέιντζερς δεν δείχνουν να έχουν τον πρώτο λόγο στα πρωταθλήματα των χωρών τους… Aντίθετα Σαχτάρ, Ντινάμο και Σάλτσμπουργκ έχουν σαφώς πολύ περισσότερες πιθανότητες για τον τίτλο σε Ουκρανία, Κροατία και Αυστρία αντίστοιχα…



Ενδεχόμενη νίκη του ΠΑΟΚ επί της Γιουνγκ Μπόις θα αποτελέσει το πρώτο μεγάλο βήμα στην ιδιότυπη αυτή μάχη του με Σαχτάρ, Σάλτσμπουργκ και Ντινάμο Ζάγκρεμπ. Είναι πολύ πιθανό από το βράδυ της Πέμπτης να βρεθεί πάνω από τους Ουκρανούς και να πλησιάσει σε απόσταση αναπνοής τη Σάλτσμπουργκ και την Ντινάμο…

Οι Κροάτες θα έχουν δύσκολο έργο απέναντι στη Θέλτα στο Μάξιμιρ, ενώ οι Αυστριακοί οφείλουν ακόμα… 3,000 πόντους για να ξεκινήσουν να βελτιώνουν τον συντελεστή τους.



Κάθε ομάδα στο Europa ξεκινάει με 3,000 βαθμούς υπολογισμένους στον συντελεστή της, γιατί αποτελούν… κάβα ακόμα κι αν κάνουν λιγότερους βαθμούς στη League Phase. Ο ΠΑΟΚ κάλυψε αυτό το τρίποντο με την ισοπαλία με τη Μακάμπι και τη νίκη στη Γαλλία και από εδώ και πέρα προσθέτει κάθε βαθμό που θα παίρνει (1,000 για ισοπαλία και 2,000 για νίκη στον συντελεστή του), αλλά η Σάλτσμπουργκ είναι ακόμα στο… μηδέν.

Η δυσκολία για τον ΠΑΟΚ έγκειται στο ότι η Ντινάμο Ζάγκρεμπ έχει ξεκινήσει πολύ καλά στο Europa με επτά πόντους στα πρώτα τρία ματς και ότι η Σαχτάρ έχει πολύ πιο βατά ματς (τέσσερα ακόμα έναντι πέντε του ΠΑΟΚ) μετέχοντας στο Conference League…

Ο Ολυμπιακός βλέπει μόνο την Μπόντο Γκλιμτ

Ως προς τον Ολυμπιακό τα πράγματα είναι πολύ απλά, αν εκείνος είναι τελικά ο πρωταθλητής Ελλάδας 2026. Είτε θα πρέπει να ξεπεράσει σε συντελεστή την Μπόντο Γκλιμτ για να έχει το κεφάλι του ήσυχο (η διαφορά τους είναι κάτι λιγότερο από μία νίκη, 1,500 βαθμοί) ή τα πράγματα θα γίνουν πολύ απλά για εκείνον αν στις 30 Νοεμβρίου η Βίκινγκ Στάβανγκερ πανηγυρίζει την κατάκτηση του τίτλου στη Νορβηγία, για πρώτη φορά μετά από 34 χρόνια!

Σε αυτή την περίπτωση και με τη Ρέιντζερς στο -14 από την κορυφή στη σκωτσέζικη Πρέμιερ οι ερυθρόλευκοι θα γνωρίζουν σχετικά νωρίς ότι αν κατακτήσουν εκείνοι το ελληνικό πρωτάθλημα και ο κάτοχος του Champions League 2026 έχει απευθείας εισιτήριο για τη διοργάνωση από το πρωτάθλημα της χώρας του, τότε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά θα έχουν απευθείας θέση στη League Phase χωρίς προκριματικά!



Δεν γίνεται αναφορά βεβαίως σε όποιο άλλο σενάριο εξέλιξης του πρωταθλήματος της Super League, γιατί καμία άλλη ελληνική ομάδα δεν έχει τόσο υψηλό συντελεστή, που να τις δίνει τις ελπίδες του Ολυμπιακού ή του ΠΑΟΚ για την κάλυψη της θέσης του πρωταθλητή Ευρώπης…

Από την άλλη πλευρά και σε αντίθεση με όσα είχαμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια ο πρωταθλητής Ελλάδας 2026 δεν θα ξεκινήσει το προσεχές καλοκαίρι από τον δεύτερο προκριματικό με τρεις προκριματικούς γύρους μπροστά του για τη συμμετοχή στη League Phase, αλλά από τα καλοκαιρινά πλέι οφ.

Και αυτό γιατί τη σεζόν 2026-27 η Ελλάδα μετέχει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις από την 12η θέση στην οποία τερμάτισε πέρυσι.



Κάτι που σημαίνει ότι με μία μόλις πρόκριση στα τέλη Αυγούστου ο πρωταθλητής Ελλάδας θα βρεθεί στη League Phase του Champions League, αλλά ακόμα και σε περίπτωση αποκλεισμού έχει εξασφαλισμένη τη συμμετοχή στη League Phase του Europa.