Ο Βούλγαρος μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ εξηγεί στο Gazzetta τον τρόπο με τον οποίο οι «ασπρόμαυροι» κατόρθωσαν να φύγουν με ένα μεγάλο «διπλό» από τη Γαλλία. – ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΛΙΛ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΝΤΟΥΛΙΔΗΣ

Στις τεράστιες οθόνες του «Πιερ Μορουά» το χρονόμετρο έδειχνε 73.15’’ όταν η μπάλα κατέληξε στα πόδια του Κίριλ Ντεσπόντοφ. Αν για κάτι φημίζεται ο Βούλγαρος μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ είναι η ικανότητά του έχοντας το… τόπι στα πόδια. Και το (απ)έδειξε με τον καλύτερο τρόπο.

Με τη Λιλ να έχει μειώσει σε 2-3 και τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς να έχει αστοχήσει από την «άσπρη βούλα» στην εκτέλεση πέναλτι, ελάχιστα λεπτά πριν, ο αρχηγός της εθνικής Βουλγαρίας δεν το σκέφτηκε ούτε λεπτό.

«Έσκασε» μια απίθανη ντρίμπλα πάνω στον Σανσέλ Εμπεμπά και «σέρβιρε στο πιάτο» στο γκολ για τον Σέρβο «κάπτεν» του «Δικεφάλου»!

Μέχρι να καταλάβει, ο Κονγκολέζος αμυντικός της Λιλ, τι του είχε σκαρώσει ο Ντεσπόντοφ, η μπάλα αναπαυόταν για τέταρτη φορά στα δίχτυα της γαλλικής ομάδας.

Ήταν μια ποιοτική ενέργεια, δείγμα της κλάσης του. Ήταν και από τις καλύτερες στιγμές του στον ΠΑΟΚ; «Ειλικρινά ελπίζω να μην είναι η τελευταία ποιοτική κίνηση μου, φυσικά αστειεύομαι, ήταν μια ομαδική φάση», λέει στο Gazzetta ο Βούλγαρος εξτρέμ του «Δικεφάλου» και εξηγεί το πως δημιούργησε το τέταρτο γκολ για την ομάδα του.

«Ο Γιακουμάκης έκανε εξαιρετική κίνηση, πήρε μαζί του τους αμυντικούς και άνοιξε τον χώρο. Ο Ζίβκοβιτς έκανε τέλεια κίνηση από πίσω, κι εγώ απλώς έπρεπε να του περάσω την πάσα τη σωστή στιγμή. Ήταν ομαδική δουλειά, τέλεια εκτέλεση, και νομίζω ότι αυτό δείχνει πώς θέλουμε να παίζουμε — με συνεργασίες, με ένταση και καθαρό μυαλό. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, αλλά συνεχίζουμε. Έχουμε δρόμο ακόμα».

«Μείναμε ενωμένοι, πιστοί στο πλάνο μας»

Τι τίτλο θα έβαζε στη νίκη του ΠΑΟΚ απέναντι στη Λιλ; «Δεν νομίζω ότι ήταν απλώς μια σημαντική νίκη· ήταν μια πολύ μεγάλη νίκη για εμάς. Περισσότερο, όμως, ήταν σημαντικές οι εμπειρίες που πήραμε. Χρειαζόμασταν μια μεγάλη ευρωπαϊκή νίκη και σήμερα το καταφέραμε με πολύ δυνατό τρόπο», τονίζει.

Όσον για το τι κρατάει από το χθεσινό γκραν γκινιόλ ματς; «Αυτό που κρατάω είναι ότι μείναμε ενωμένοι, πιστοί στο πλάνο μας. Είχαμε περάσει δύσκολες στιγμές μέσα στη χρονιά, είχαμε και άσχημα αποτελέσματα, αλλά δείξαμε πως όταν δουλεύουμε όλοι μαζί, μπορούμε να αντιδράσουμε σωστά.

Ήταν ένα παιχνίδι με ένταση, με πολλές φάσεις, απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα. Το περιμέναμε ότι θα έχει ρυθμό και δυσκολίες, αλλά ξεκινήσαμε δυνατά, πετύχαμε τρία γκολ, και κρατήσαμε την ψυχραιμία μας μέχρι το τέλος.

Φυσικά, υπήρχαν στιγμές που χάσαμε τη συγκέντρωσή μας, ειδικά μετά το πρώτο γκολ που δεχθήκαμε, αλλά το σημαντικό είναι ότι αντιδράσαμε ξανά και βρήκαμε τρόπο να τελειώσουμε το παιχνίδι όπως έπρεπε.

Νομίζω το φινάλε ήταν η επιβράβευση της συνολικής προσπάθειας. Ελπίζω να συνεχίσω έτσι, να βοηθάω την ομάδα όσο μπορώ».