Ο Σταύρος Σουντουλίδης έζησε LIVE το... έπος του ΠΑΟΚ κόντρα στη Λιλ και σχολιάζει με video στο Gazzetta, τη μεγάλη νύχτα του Δικεφάλου επί γαλλικού εδάφους!

Αναφέρεται στη σπουδαία εμφάνιση του Μεϊτέ, στα σλάλομ του Γιάννη Κωνσταντέλια, αλλά φυσικά και στη νύχτα καριέρας του γκολκίπερ Τσιφτσή! Μιλά για ένα ΠΑΟΚτσήδικο έπος, αλλά δεν ξεχνά και το... χτυποκάρδι του 97' με το ακυρωθέν γκολ της Λιλ, που έδωσε στον ΠΑΟΚ την μεγάλη νίκη που ήταν και η πρώτη του στο φετινό Europa League.