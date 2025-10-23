Φέγενορντ - Παναθηναϊκός: Εκτός ο Μπακασέτας, με δεκάρι Τετέ και Καλάμπρια εξτρέμ
Χωρίς τον Τάσο Μπακασέτα παρέταξε την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού ο Χρήστος Κόντης, αφού ο αρχηγός των «πρασίνων» αντιμετωπίζει κάποιες ενοχλήσεις κι έτσι δεν θα είναι διαθέσιμος για το αποψινό ματς.
Για να γεμίσει το κενό του Τετέ στα πλάγια, ο οποίος μετατοπίστηκε στον άξονα, ο Έλληνας τεχνικός αποφάσισε να χρησιμοποιήσει τον Ντάβιντε Καλάμπρια ως εξτρέμ, βάζοντας τον Κώτσιρα πίσω του.
Από κει και πέρα ο Ντραγκόφσκι παρέμεινε κάτω από την εστία και οι Ίνγκασον, Τουμπά και Κυριακόπουλος στην άμυνα. Στο κέντρο ο Τσιριβέγια έδωσε την θέση του στον Σιώπη ενώ ο Τσέριν κράτησε την θέση του.
Στα «φτερά» της επίθεσης ο Καλάμπρια θα βρεθεί στα δεξιά ενώ ο Τζούρισιτς στα αριστερά. Στην κορυφή της επίθεσης θα παίξει ο Σφιντέρσκι.
Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού:
Ντραγκόφσκι, Ίνγκασον, Τουμπά, Κώτσιρας, Κυριακόπουλος, Σιώπης, Τσέριν, Τετέ, Καλάμπρια, Τζούρισιτς, Σφιντέρσκι.
The eleven Greens lining up in De Kuip ☘️#Panathinaikos #PAOFC #UEL #FEYPAO pic.twitter.com/Pi6mlqaM2T— Panathinaikos F.C. (@paofc_) October 23, 2025
