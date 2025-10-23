Ο Χρήστος Κόντης δεν έχει τον Τάσο Μπακασέτα στην διάθεσή του κι έτσι επέλεξε τον Τετέ για να ξεκινήσει στην θέση του. Στην θέση του Τετέ δεξιά ο Καλάμπρια. Αποστολή στο Ρότερνταμ: Σωτήρης Μυκονίου

Χωρίς τον Τάσο Μπακασέτα παρέταξε την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού ο Χρήστος Κόντης, αφού ο αρχηγός των «πρασίνων» αντιμετωπίζει κάποιες ενοχλήσεις κι έτσι δεν θα είναι διαθέσιμος για το αποψινό ματς.

Για να γεμίσει το κενό του Τετέ στα πλάγια, ο οποίος μετατοπίστηκε στον άξονα, ο Έλληνας τεχνικός αποφάσισε να χρησιμοποιήσει τον Ντάβιντε Καλάμπρια ως εξτρέμ, βάζοντας τον Κώτσιρα πίσω του.

Από κει και πέρα ο Ντραγκόφσκι παρέμεινε κάτω από την εστία και οι Ίνγκασον, Τουμπά και Κυριακόπουλος στην άμυνα. Στο κέντρο ο Τσιριβέγια έδωσε την θέση του στον Σιώπη ενώ ο Τσέριν κράτησε την θέση του.

Στα «φτερά» της επίθεσης ο Καλάμπρια θα βρεθεί στα δεξιά ενώ ο Τζούρισιτς στα αριστερά. Στην κορυφή της επίθεσης θα παίξει ο Σφιντέρσκι.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού:

Ντραγκόφσκι, Ίνγκασον, Τουμπά, Κώτσιρας, Κυριακόπουλος, Σιώπης, Τσέριν, Τετέ, Καλάμπρια, Τζούρισιτς, Σφιντέρσκι.