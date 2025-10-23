Φέγενορντ - Παναθηναϊκός: Καταρρακτώδης βροχή στο «Ντε Κάιπ»!

Κακές οι καιρικές συνθήκες στο Ρότερνταμ, όπως αναμενόταν, πριν το ματς του Παναθηναϊκού με τη Φέγενορντ. Αποστολή στην Ολλανδία Σωτήρης Μυκονίου.

Οι καιρικές συνθήκες στο Ρότερνταμ είναι πολύ κακές.

🌧️ Συνεχίζεται η καταρρακτώδης βροχή στο γήπεδο της Φέγενορντ πριν το ματς με τον Παναθηναϊκό



Η καταιγίδα «Μπέντζαμιν» έχει δημιουργήσει προβλήματα και οι άνεμοι συνοδεύονται κι από καταρρακτώδη βροχή. Το Gazzetta βρίσκεται στο «Ντε Κάιπ» για το ματς του Παναθηναϊκού με τη Φέγενορντ, το οποίο αρχικά ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 19.45, μετατέθηκε για τις 17.30 και τελικά άλλαξε εκ νέου για τις 22.00 ώρα Ελλάδος.

