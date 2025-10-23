Φέγενορντ - Παναθηναϊκός: Καταρρακτώδης βροχή στο «Ντε Κάιπ»!
Οι καιρικές συνθήκες στο Ρότερνταμ είναι πολύ κακές.
🌧️ Συνεχίζεται η καταρρακτώδης βροχή στο γήπεδο της Φέγενορντ πριν το ματς με τον Παναθηναϊκό
Αποστολή στο Ρότερνταμ: @soteraras#pao #paofc pic.twitter.com/ySoluyHBBt— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) October 23, 2025
Η καταιγίδα «Μπέντζαμιν» έχει δημιουργήσει προβλήματα και οι άνεμοι συνοδεύονται κι από καταρρακτώδη βροχή. Το Gazzetta βρίσκεται στο «Ντε Κάιπ» για το ματς του Παναθηναϊκού με τη Φέγενορντ, το οποίο αρχικά ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 19.45, μετατέθηκε για τις 17.30 και τελικά άλλαξε εκ νέου για τις 22.00 ώρα Ελλάδος.
🌧️ Το Gazzetta στο γήπεδο της Φέγενορντ λίγες ώρες πριν το ματς με τον Παναθηναϊκό#pao #paofc pic.twitter.com/dTqQrnRT3g— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) October 23, 2025
