Λάθος της UEFA ή «θαύμα» του Παναθηναϊκού; Οι Πράσινοι έτρεξαν περισσότερο από τις 71 ομάδες του Champions League και του Europa League!

Η απίθανη επίδοση που έχει καταγραφεί στα επίσημα στοιχεία της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας για το Παναθηναϊκός – Go Ahead Eagles και η σύγκριση με το Μπαρτσελόνα – Παρί Σεν Ζερμέν και τις επιδόσεις Αρσεναλ και Ολυμπιακού.

Nα και ένα απροσδόκητο στοιχείο μετά τη λήξη του… απροσδόκητου αποτελέσματος του Παναθηναϊκού, ο οποίος κατάφερε χθες στο ΟΑΚΑ να ηττηθεί από τους Go Ahead Eagles παρότι είχε προηγηθεί και σύμφωνα με τα στοιχεία της UEFA το τελικό σκορ στις τελικές προσπάθειες ήταν 33-6!

Ποιο είναι αυτό το «εκπληκτικό» κατά κυριολεξία στοιχείο σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά δεδομένα της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας στην ιστοσελίδα της; Ότι ο Παναθηναϊκός έτρεξε χθες συνολικά στο ματς 131,5 χιλιόμετρα! Εναντι 100,8 χιλιομέτρων των Ολλανδών, τιμή η οποία είναι φυσιολογική.

«Μη φυσιολογικό» είναι το νούμερο που αναφέρεται για την επίδοση του Παναθηναϊκού, αλλά αυτό αναφέρεται επισήμως! «Μη φυσιολογικό»… γενικά για αγώνα ποδοσφαίρου, αλλά και ειδικά για την εικόνα του συγκεκριμένου αγώνα, ειδικά μετά το 60’ και ειδικότερα αν θυμηθούμε την εικόνα παικτών όπως ο Ζαρουρί και ο Τετέ, οι οποίοι δεν αντικαταστάθηκαν και στα τελευταία 20 λεπτά του ματς συμμετείχαν ενεργά μόνο σε συγκεκριμένα σκέλη της αναμέτρησης.

Χαρακτηριστικό της σύγκρισης είναι ότι η Αρσεναλ σύμφωνα πάλι με την UEFA έτρεξε 120 χιλιόμετρα στο ματς με τον Ολυμπιακό που κάλυψε 118, ενώ το αντίστοιχο «σκορ» στο υψηλές έντασης Μπαρτσελόνα – Παρί Σεν Ζερμέν ήταν 117,5 – 114,6.

Αν αληθεύει το στοιχείο της UEFA για τον Παναθηναϊκό, τότε οι Πράσινοι έτρεξαν χθες περισσότερο από τις υπόλοιπες 71 ομάδες του Champions League και του Europa League στη 2η αγωνιστική των δύο διοργανώσεων. Αν όχι, η UEFA πρέπει να τσεκάρει τους υπολογιστές της…