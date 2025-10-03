Ο λόγος που δεν αγωνίστηκε ο Ρενάτο Σάντσες με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς

Η εξήγηση για τη μη χρησιμοποίηση του Ρενάτο Σάντσες στο ματς με την Γιούνγκ Μπόις από τον Χρήστο Κόντη.

Ο Παναθηναϊκός υπέστη μία σκληρή ήττα από την Γκόου Αχέντ Ιγκλς το βράδυ της Πέμπτης (02/10) στο ΟΑΚΑ για την 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League, αφού παρ' ότι προηγήθηκε και είχε καλή εικόνα στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, τελικά έχασε με 2-1.

Εντύπωση προκάλεσε σε πολλούς το γεγονός πως ο Χρήστος Κόντης προτίμησε όχι μόνο να μην ξεκίνησε τον Ρενάτο Σάντσες, αλλά να μην το βάλει στο παιχνίδι ούτε ως αλλαγή, παρ' ότι προερχόταν από το πολύ καλό ματς που είχε κάνει στο Αγρίνιο, έχοντας βγάλει και την ασίστ για το νικητήριο γκολ.

Η εξήγηση για την απόφαση αυτή του Έλληνα τεχνικού ήταν πως ο Πορτογάλος μέσος είχε ενοχλήσεις, αφού είχε νιώσει ένα σφίξιμο από την προπόνηση της Τετάρτης (01/10) κι έτσι κρίθηκε καλύτερο να μην αγωνιστεί καθόλου για να μην υπάρξει κάποιος τραυματισμός, επειδή ο ίδιος δεν ένιωθε ότι είναι στην κατάλληλη κατάταση, με αποτέλεσμα να μην σηκωθεί καν για ζέσταμα.