Η πρόεδρος της Θέλτα δεξιώθηκε τη διοίκηση του ΠΑΟΚ πριν το ματς και παρέδωσε στην Μαρία Γκοντσάρεβα ένα ντέφι.

Στη Θέλτα δίνουν μεγάλη σημασία στο ματς με τον ΠΑΟΚ.

Η ισπανική ομάδα επέστρεψε στην Ευρώπη έπειτα από αρκετά χρόνια και το «Μπαλαϊδος» απόψε αναμένεται να είναι κατάμεστο, ενώ πριν μερικές μέρες ολοκληρώθηκαν έργα σε εξέδρες του γηπέδου και παράλληλα τοποθετήθηκε και μία ακόμα γιγαντοοθόνη.

Η πρόεδρος της Θέλτα Μαριάν Μουρίνο, υποδέχθηκε στα επίσημα του γηπέδου τη διοίκηση του ΠΑΟΚ και παρέδωσε στην Α' αντιπρόεδρο και διευθύσουσα σύμβουλο Μαρία Γκοντσάρεβα ένα ντέφι. Αναλυτικά όσα αναφέρουν οι Ισπανοί:

«Το Salón Regio φιλοξένησε δεξίωση με οικοδέσποινα τη Μαριάν Μουρίνο και την παρουσία αρχών της πόλης.

Λίγες ώρες πριν τον αγώνα μεταξύ Θέλτα και ΠΑΟΚ, πραγματοποιήθηκε στο Salón Regio του A Sede (έδρα του συλλόγου) δεξίωση προς τις αποστολές της UEFA και του ελληνικού συλλόγου, με αφορμή τον αγώνα του Europa League.

Η πρόεδρος του συλλόγου, Μαριάν Μουρίνο, ήταν η οικοδέσποινα και συνοδευόταν από άλλα μέλη του συλλόγου, όπως οι σύμβουλοι Σέρχιο Άλβαρεθ και Μιγέλ Άλβαρεθ, ο διευθυντής υποδομών και θεσμικών σχέσεων Κάρλος Κάο, καθώς και ο διευθυντής μάρκετινγκ, επικοινωνίας και ψηφιακής στρατηγικής Γκαέλ Γκαρθία.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν και πολιτικές αρχές: ο δήμαρχος του Βίγκο, Άμπελ Καμπαγέρο, η αντιδήμαρχος Καρμέλα Σίλβα, ο κρατικός εκπρόσωπος στη Ζώνη Ελευθέρου Εμπορίου, Νταβίντ Ρεγάδες, ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Μανέλ Φερνάντες, η πρόεδρος του Λαϊκού Κόμματος (PP) του Βίγκο, Λουίσα Σάντσες, η εκπρόσωπος της Περιφέρειας (Xunta) στην πόλη, Άνα Ορτίθ, και ο δημοτικός σύμβουλος του BNG, Φιλίπε Αμπάλδε.

Η Θέλτα προσέφερε στον ΠΑΟΚ ένα παραδοσιακό γαλικιανό ντέφι. Η αντίπαλη ομάδα έλαβε το δώρο που ο σύλλογος θα προσφέρει σε κάθε ομάδα με την οποία θα αναμετρηθεί, και το οποίο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά πριν από μία εβδομάδα, όταν η Στουτγκάρδη έγινε ο πρώτος αποδέκτης. Πρόκειται για ένα παραδοσιακό γαλικιανό ντέφι (pandeireta), χειροποίητο από τον ντόπιο τεχνίτη Μιγέλ Ρίβας, το οποίο σκοπό έχει να συμβολίσει την κουλτούρα και την παράδοση της Γαλικίας.

Επιπλέον, κάθε ομάδα λαμβάνει κι ένα αναμνηστικό πόστερ, το οποίο σε αυτή την περίπτωση υπογράφηκε από τις παρευρισκόμενες αρχές και απεικονίζει την «Πύλη του Ατλαντικού» στην πλατεία της Αμέρικα (Pza de América), καθώς και ένα εμβληματικό σημείο της αντίπαλης πόλης, εδώ πρόκειται για τον Λευκό Πύργο της Θεσσαλονίκης».

Γειά σου 👋



Recibimos a la directiva del PAOK FC en el Salón Regio de A Sede.@mmourino entregó la pandereta conmemorativa al equipo griego, un obsequio que recibirán todos nuestros rivales de esta aventura europea.



Καλώς ήρθατε στο Vigo, @PAOK_FC 🩵🖤 pic.twitter.com/Mb32rk7LzO — Celta (@RCCelta) October 2, 2025

Το ντέφι της Γαλικίας

Γιατί έκανε δώρο η πρόεδρος της Θέλτα ένα ντέφι; Διότι όπως αναφέρθηκε και στην ανακοίνωση, είναι ένα παραδοσιακό κρουστό όργανο της περιοχής. Τα ντέφια της Γαλικίας είναι επίσης γνωστά ως pandeiras galegas ή pandeiriñas, μεταξύ πολλών άλλων ονομάτων που εμφανίστηκαν με την πάροδο του χρόνου.

Το ντέφι της Γαλικίας είναι βαθιά ριζωμένο και διαδεδομένο όργανο στην κουλτούρα της Γαλικίας. Υπάρχουν ακόμη και διάφορα λαϊκά τραγούδια και παραδοσιακοί χοροί που χρησιμοποιούν αυτό το όργανο.

Τα ντέφια της Γαλικίας συνοδεύονται συχνά από άλλα όργανα, όπως γκάιντες, τύμπανα και καστανιέτες. Υπάρχουν διάφοροι τύποι παραδοσιακών οργάνων, με δύο κύρια μοντέλα να διαφέρουν, ανάλογα με την τοποθέτηση και τα κουδουνίσματά τους. Το ντέφι της Γαλικίας είναι χειροποίητο και πολύ απλό όργανο λόγω της σύνθεσής του.

Η έκπληξη της Θέλτα

Η αντίπαλος του ΠΑΟΚ, παράλληλα, έχει ετοιμάσει μια έκπληξη πριν τον αγώνα. Πριν αρχίσει το ματς θα παίξουν μουσική τα συγκροτήματα Fillas de Cassandra και Mondra. «Το Μπαλαΐδος επιστρέφει στην Ευρώπη με την περηφάνια μας ως σημαία. Μαζί!», έγραψε σε ανάρτηση η διοίκηση της Θέλτα. Ανακοινώθηκε ότι οι πόρτες του γηπέδου θα ανοίξουν στις 20:45 και μία ώρα αργότερα θα πραγματοποιηθεί η καλλιτεχνική εμφάνιση. Η οργάνωση Siareiros Celta Vigo, ο συντονιστικός φορέας των οργανωμένων οπαδών, είχε ήδη ζητήσει από τους φιλάθλους να μπουν στο γήπεδο μέχρι τις 21:00. Μισή ώρα νωρίτερα έχει ανακοινωθεί ένα σόου με πυροτεχνήματα, ενώ το μεγάλο pregame event θα ξεκινήσει από τις 19:00.