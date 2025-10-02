Ο ΠΑΟΚ στην Ισπανία: Μια ιστορία γεμάτη μνήμες…

Το «Estadio Balaidos», όπου θα παίξει ο ΠΑΟΚ απόψε το βράδυ (2/10 – 22:00), θα γίνει η έβδομη ισπανική έδρα στην οποία θα έχει αγωνιστεί από το 1965 μέχρι και σήμερα. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΒΙΓΚΟ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΝΤΟΥΛΙΔΗΣ

Πενήντα χρόνια ιστορίας του ΠΑΟΚ σε ισπανικό έδαφος, επτά ταξίδια, καμία νίκη. Πέντε ήττες, δύο ισοπαλίες, 18–3 γκολ εις βάρος του. Στην πλούσια ιστορία του στα Κύπελλα Ευρώπης ο «Δικέφαλος» έχει αντιμετωπίσει κατά σειρά: Μπαρτσελόνα, Σεβίλλη (δύο φορές), Ατλέτικο Μαδρίτης, Βιγιαρεάλ, Γρανάδα και τη Ρεάλ Σοσιεδάδ. Οι πρώτες τέσσερις αναμετρήσεις ήταν σε νοκ άουτ φάσεις του κυπέλλου UEFA, ακολούθησαν άλλες δύο για τη φάση των ομίλων του Europa League.

Από το Καμπ Νου του ’75, στις κόκκινες φανέλες της Σεβίλλης, το χατ τρικ του Βιέρι στη βροχερή Μαδρίτη, το βάπτισμα του Χάβου, τα δάκρυα του Φερέιρα και τα καρμπόν γκολ στο Σαν Σεμπαστιάν, η Ισπανία σφυρηλατεί τον ΠΑΟΚ. Τον πληγώνει, τον δοκιμάζει, σχεδόν σε κάθε επίσκεψη του.

Και τώρα, το Βίγκο. Εκεί, στο Balaídos, απόψε το βράδυ (02/10 – 22:00) ο ΠΑΟΚ καλείται να γράψει το επόμενο «κεφάλαιο» της ιστορίας του στην Ιβηρική χερσόνησο.

Ο Φράνκο και ο «εφιάλτης» στο «Καμπ Νου»

Ήταν Οκτώβρης του 1975, όταν ο ΠΑΟΚ έκανε το πρώτο του βήμα στην Ευρώπη. Η κληρωτίδα έφερε αντίπαλο την Μπαρτσελόνα του θρυλικού Γιόχαν Κρόιφ. Στην Τούμπα, σε μια βραδιά-όνειρο μπροστά σε πενήντα χιλιάδες ψυχές, οι Θεσσαλονικείς νίκησαν με 1–0 και πήραν μαζί τους στη βαλίτσα την ελπίδα.

Όμως, η μοίρα έπαιξε σκληρό παιχνίδι. Παραμονές της ρεβάνς, ο δικτάτορας Φράνκο υπέγραψε την εκτέλεση πέντε Βάσκων αγωνιστών. Η Ευρώπη πάγωσε, οι κυβερνήσεις αντέδρασαν, και μέσα σ’ αυτή τη δίνη ο ΠΑΟΚ κλήθηκε να ταξιδέψει στη Βαρκελώνη. Ο φόβος τιμωρίας από την UEFA και η βαριά σκιά της πολιτικής ανάγκασαν την ομάδα να πάει, σχεδόν με την καρδιά δεμένη.

Στο «Καμπ Νου», μπροστά σε ένα κοινό διψασμένο, ο ΠΑΟΚ γνώρισε τη συντριβή: 6–1. Το μοναδικό γκολ του Αναστασιάδη ήταν περισσότερο μια κραυγή αξιοπρέπειας παρά ανταγωνισμός απέναντι στους «μπλαουγκράνα». Η πρώτη συνάντηση με την Ισπανία έμελλε να αφήσει πληγή, αλλά και να γραφτεί ως μύθος.

Οι κόκκινες φανέλες της Σεβίλλης

Στις αρχές της δεκαετίας του ’80, το ποδοσφαιρικό ένστικτο του Γερμανού τεχνικού Χάινς Χέερ έφερε κάτι παράδοξο: ο ΠΑΟΚ κατέβηκε στο «Σάντσεθ Πιθχουάν» με κατακόκκινη εμφάνιση. Άλλοι λένε πως ήθελε να μπερδέψει τους Ισπανούς, άλλοι πως πίστευε στο χρώμα του πάθους. Το αποτέλεσμα; Μια νύχτα εφιαλτική, με τον «Δικέφαλο» να καταρρέει 4–0 και τη Σεβίλλη να πανηγυρίζει μία από τις ιστορικές ευρωπαϊκές προκρίσεις της.

Αργότερα, το 1990, οι δύο ομάδες συναντήθηκαν ξανά. Αυτήν τη φορά, η μπάλα έγραψε διαφορετικά: 0–0, με τον Γιάννη Γκιτσιούδη να στήνει τείχος και να κρατά την εστία του αλώβητη. Ένα παιχνίδι που έμεινε στη μνήμη ως η βραδιά του Έλληνα τερματοφύλακα.

Το συρτάκι του Βιέρι στη Μαδρίτη

Η Μαδρίτη του 1997 φόρεσε βροχή και φωτιά. Ο ΠΑΟΚ ταξίδεψε εκεί δίχως καθαρό φορ, όμως βρήκε απέναντί του τον αχόρταγο Κριστιάν Βιέρι. Τρία γκολ, το ένα από σχεδόν νεκρή γωνία, χάρισαν στην Ατλέτικο ένα βράδυ που έμεινε χαραγμένο στο CNN ως «play of the day». Η ήττα με 5–2 πλήγωσε, μα το γκολ του Φρατζέσκου με φάουλ και η μαχητική απάντηση του Μαραγκού κράτησαν τον ΠΑΟΚ όρθιο μέσα στην καταιγίδα.

Δύο εβδομάδες μετά, η Τούμπα απάντησε με ένα επικό 4–4. Σαν να ήθελε να πει πως, ακόμα και πληγωμένος, ο ΠΑΟΚ δεν χάνει ποτέ την ψυχή του.

Το… βάπτισμα του Χάβου

Οκτώβρης του 2010. Ο Μάκης Χάβος αναλαμβάνει τον ΠΑΟΚ και ρίχνεται κατευθείαν στα βαθιά: απέναντι στο Βιγιαρεάλ, την τρίτη δύναμη της La Liga. Ο ΠΑΟΚ άντεξε, μα λύγισε 1–0. Κι όμως, εκείνη η βραδιά έμελλε να γίνει αφετηρία∙ η ομάδα πήρε φόρα, πάτησε ξανά γερά και λίγο αργότερα βρέθηκε στους «32» της Ευρώπης.

Το δάκρυ του Φερέιρα στη Γρανάδα

Φθινόπωρο του 2020, σιωπηλά γήπεδα λόγω πανδημίας. Ο Αμπέλ Φερέιρα καθοδηγεί τον ΠΑΟΚ για τελευταία φορά στο Estadio de los Cármenes. Η Γρανάδα δεν καταφέρνει να νικήσει∙ το παιχνίδι λήγει 0–0, με δοκάρι του Σβαμπ και χαμένες ευκαιρίες. Λίγες ώρες μετά, ο Πορτογάλος προπονητής αποχαιρετά δακρυσμένος και ανοίγει δρόμο για τον Πάμπλο Γκαρσία. Ένα τέλος, μια νέα αρχή.

Η Σοσιεδάδ και το μαγευτικό Σαν Σεμπαστιάν

Ιανουάριος του 2025. Η θάλασσα της Βασκονίας τυλίγει το Ανοέτα με ομίχλη. Ο ΠΑΟΚ στέκεται θαρραλέα απέναντι στη Ρεάλ Σοσιεδάδ, μα δύο καρμπόν γκολ του Ισλανδού Όρι Όσκαρσον σβήνουν τα όνειρα για νίκη. Το 2–0 πληγώνει, κι όμως ο «Δικέφαλος» προχωρά∙ προκρίνεται στα νοκ άουτ, κουβαλώντας μαζί του το πείσμα.