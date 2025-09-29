Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε πως από την Τρίτη (30/09) οι φίλοι των «πρασίνων» θα μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους για τον αγώνα με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς.

Από το μεσημέρι της Τρίτης (30/09) στις 12:00, όπως ενημέρωσε ο Παναθηναϊκός με ανακοίνωσή του, οι φίλαθλοί του θα έχουν την δυνατότητα να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους για τον αγώνα με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς την Πέμπτη (02/10-12:00) για την 2η αγωνιστική του Europa League.

Οι τιμές των εισιτηρίων ξεκινούν από τα 25 ευρώ και περιλαμβάνουν μέσα τα 5 ευρώ της ενίσχυσης του Ερασιτέχνη.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός πληροφορεί τους φιλάθλους της ότι τα εισιτήρια του αγώνα της League Phase του UEFA Europa League με αντίπαλο τη Go Ahead Eagles στο Ολυμπιακό Στάδιο «Σπύρος Λούης» (02/10) κυκλοφορούν ηλεκτρονικά από την Τρίτη (30/9) στις 12 το μεσημέρι.

Αναλυτικά οι τιμές των εισιτηρίων του αγώνα με τη Go Ahead Eagles έχουν ως εξής:

ΘΥΡΕΣ TIMH 20, 21, 33, 34 25 € 22, 32 30 € 23, 31 35 € 24, 30 40 € 26, 28 55€ 29 105€ P1, P2 305 €

*Στην τιμή που αναγράφεται στον πίνακα συμπεριλαμβάνεται και το πόσο των 5 ευρώ που αφορά την ενίσχυση του Ερασιτέχνη.

Η διάθεση τους θα γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ INTERNET. ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΣΑΣ.

Για την αγορά κάθε εισιτηρίου είναι υποχρεωτική η καταχώρηση του ονόματος και του αριθμού ΑΜΚΑ κάθε φιλάθλου.

Μετά από σχετική κυβερνητική απόφαση δεν θα είναι δυνατή η είσοδος στο γήπεδο χωρίς τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet στη συσκευή του κινητού τους τηλεφώνου. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο όσοι δεν την έχουν εγκαταστήσει ακόμα, να το πράξουν άμεσα. Η εφαρμογή Gov.gr Wallet είναι διαθέσιμη για λήψη από το Google Play και το App Store, με την προϋπόθεση ότι ο χρήστης είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥΣ

NON GREEK RESIDENS GOV.GR WALLET AUTHENTICATION