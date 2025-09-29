Σύμφωνα με τους Ουκρανούς, ο Παναθηναϊκός έχει δώσει διορία στον Σεργκέι Ρεμπρόφ για να μπορέσει να μείνει ελεύθερος από την εθνική ομάδα της πατρίδας του κι εκείνος είναι έτοιμος να χρησιμοποιήσει τα «κονέ» του για να πετύχει τον σκοπό του.

Η ουκρανική ιστοσελίδα «sport.ua» ανέφερε σε σημερινό της ρεπορτάζ πως ο Παναθηναϊκός ξεκαθάρισε στον Σεργκέι Ρεμπρόφ πως θα πρέπει μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη, δηλαδή την Τρίτη (30/09), να έχει καταφέρει να λύσει την συνεργασία του με την εθνική Ουκρανίας, αν θέλει να προχωρήσει το deal μεταξύ των δύο πλευρών.

Στην προσπάθειά του αυτή ο Ουκρανός τεχνικός δεν θα έχει τον Αντρέι Σεφτσένκο, ο οποίος αρνείται κατηγορηματικά να τον αφήσει να φύγει. Η στάση αυτή του προέδρου της ουκρανικής ομοσπονδίας έχει κάνει τον Σεργκέι Ρεμπρόφ να σκέφτεται να βάλει τα... μεγάλα μέσα προκειμένου να λύσει αυτό το θέμα και να πάρει αυτό που θέλει.

Πιο συγκεκριμένα, οι Ουκρανοί λένε πως εκείνος είναι πιθανό να χρησιμοποιήσει κορυφαίους πολιτικούς παράγοντες της χώρας προκειμένου να πετύχει τον σκοπό του και να λύσει το συμβόλαιό του με την εθνική Ουκρανίας και να υπογράψει στον Παναθηναϊκό.

Υπενθυμίζουμε πως, όπως είχε αποκαλύψει ο Νίκος Αθανασίου στους «Galacticos», εκείνος διατηρεί άριστες σχέσεις και με τον πρόεδρο της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελέζνι, με τον οποίο ήταν να συναντηθεί κιόλας για το θέμα αυτό.