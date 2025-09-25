Η Άστον Βίλα «λύγισε» με 1-0 την Μπολόνια στο Μπέρμιγχαμ για να μπει με το δεξί στη νέα σεζόν του Europa League. Ό,τι έκανε και η Στουτγκάρδη που... καθάρισε άνετα τη Θέλτα με 2-1.

Άστον Βίλα - Μπολόνια 1-0

Έκανε αυτό που έπρεπε η Άστον Βίλα και ξεκίνησε με χαμόγελα τη σεζόν στο Europa League. Οι Villans δεν είχαν εύκολο έργο στο Μπέρμιγχαμ κόντρα στην Μπολόνια του βασικού Μπάμπη Λυκογιάννη, ωστόσο βρήκαν τον τρόπο να τη «λυγίσουν» (1-0) και να συνδυάσουν την πρεμιέρα τους στη δεύτερη τη τάξει διασυλλογική διοργάνωση με τρίποντο. Ο Τζον ΜακΓκιν ήταν αυτός που έκρινε το ματς σκοράροντας το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης με φοβερό σουτ εκτός περιοχής μόλις στο 13ο λεπτό. Η ομάδα του Έμερι θα μπορούσε να βρει κι άλλο τέρμα, όμως στο 68' ο Σκορπούσκι είπε «όχι» σε πέναλτι του Όλι Γουότκινς.

Στουτγκάρδη - Θέλτα 2-1

Η επιστροφή της Στουτγκάρδης στην Ευρώπη συνδυάστηκε άψογα με την πρώτη της νίκη στο Europa League. Οι Σουηβοί επικράτησαν 2-1 της Θέλτα και έκαναν... σεφτέ, αρχίζοντας τη συλλογή βαθμών. Άντεξε στην αρχική πίεση των Ισπανών η Στουτγκάρδη και καθάρισε στο δεύτερο μέρος. Ο Μπουαναχί στο 51' άνοιξε το σκορ και στο 68' ο Ελ Κανούς με φανταστικό πλασέ εκτός περιοχής κλείδωσε ουσιαστικά το τρίποντο. Το μόνο που κατάφερε να κάνει η ισπανική ομάδα ήταν να μειώσει με τον Ιγκλέσιας στο 86'.

Φερεντσβάρος - Βικτόρια Πλζεν 1-1

Αρνήθηκε να «πεθάνει» και πήρε σπουδαίο βαθμό στην πρεμιέρα της η ψυχωμένη Φερεντσβάρος. Οι Ούγγροι των δέκα παικτών απέσπασαν το 1-1 από τη Βικτόρια Πλζεν. Στο 16' έμειναν πίσω στο σκορ από το τέρμα του Ντουροσίμι και στο 38' με δέκα παίκτες εξαιτίας της αποβολής του Μακρέτσκις. Ακόμα κι έτσι πάντως, οι γηπεδούχοι βρήκαν τον τρόπο να αποφύγουν την ήττα, ισοφαρίζοντας με τον Πέσιτς στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων.

Ρέιντζερς - Γκενκ 0-1

Σπουδαίο τρίποντο πήρε η Γκενκ που έκανε... σεφτέ στη Γλασκώβη επικρατώντας 1-0 της Ρέιντζερς. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας πέρασε ως αλλαγή στο ματς στις καθυστερήσεις. Οι γηπεδούχοι έμειναν με δέκα παίκτες από το 41ο λεπτό εξαιτίας της αποβολής του Ντιομαντέ. Ο Γκιου είχε την ευκαιρία να ανοίξει το σκορ στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, όμως ο Μπάτλαντ τον σταμάτησε από την άσπρη βούλα. Ο Νοτιοκορεάτης πάντως πήρε το... αίμα του πίσω και «χτύπησε» στο 55' για να δώσει στην ομάδα του τη νίκη.

Ζάλτσμπουργκ - Πόρτο 0-1

Η Πόρτο «χτύπησε» στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης και πήρε σπουδαίο διπλό στην Αυστρία, καθώς επικράτησε 1-0 τη Ζάλτσμπουργκ. Κακό ματς, ελάχιστες φάσεις, με τους γηπεδούχους να σημειώνουν γκολ στις καθυστερήσεις με τον Ράτκοβ, αλλά να ακυρώνεται σωστά ως οφσάιντ. Η Πόρτο έβγαλε αντίδραση στα τελευταία λεπτά και ο Γουίλιαμ Γκόμες στο 90+3' διαμόρφωσε το 1-0 με ωραίο φαλτσαριστό σουτ.

Ουτρέχτη - Λιόν 0-1

Με το δεξί στη League Phase του Europa League και η Λιόν, αφού επικράτησε 1-0 στην Ολλανδία της Ουτρέχτης. Οι Γάλλοι ήταν καλύτεροι στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης, είχαν καλές στιγμές, αλλά ο Βασίλης Μπάρκας είχε εξαιρετικές τοποθετήσεις. Ωστόσο, στο 75ο λεπτό ο Τέσμαν με τρομερό σουτ δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον Ελληνα γκολκίπερ και διαμόρφωσε το τελικό σκορ.