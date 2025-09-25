Ο Έλληνας ακραίος μπακ αγωνίστηκε σε όλο το ματς απέναντι στη Νις για το Europa League (1-2, 24/9), δίνοντας την ασίστ για το 0-2 και «αναγκάζοντας» τον προπονητή του να του... βγάλει το καπέλο.

Εξαιρετικά έχει αρχίσει η πορεία του Κώστα Τσιμίκα με τη φανέλα της Ρόμα, στην οποία βρίσκεται με δανεισμό από τη Λίβερπουλ. Μετά το ντεμπούτο που πραγματοποίησε στο Derby Della Capitale της Κυριακής (21/9), στο οποίο οι «τζαλορόσι» επικράτησαν 0-1 της μεγάλης αντιπάλου, ο Έλληνας μπακ πήρε και για πρώτη φορά φανέλα βασικού.

Ο «Τσίμι» αγωνίστηκε σε ολόκληρο το παιχνίδι απέναντι στη Νις στη Γαλλία, στην πρεμιέρα των Ρωμαίων στο Europa League, έχοντας μάλιστα άμεση συμβολή στο σπουδαίο διπλό με 1-2. Πιο συγκεκριμένα, στο 55ο λεπτό και με το σκορ ήδη 0-1 υπέρ της Ρόμα, ο 29χρονος αριστερός μπακ έβγαλε σέντρα «πάρε-βάλε» στον Μαντσίνι, που με τη σειρά του δε λάθεψε με κοντινή προβολή για το 0-2.

Τα σχόλια των φίλων του συλλόγου ήταν αποθεωτικά για τον Τσιμίκα, ενώ με τα καλύτερα λόγια μίλησε και ο προπονητής του, Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι. Ο έμπειρος Ιταλός τεχνικός τόνισε πως ο «Τσίμι» αποτελεί μια σημαντική επιλογή που έχει στην διάθεσή του, ενώ εξήγησε πως έχει παρόμοια χαρακτηριστικά με τον Ανχελίνιο, και, λόγω του μεγάλου όγκου αγώνων μέσα στη σεζόν, θα αναγκάζεται να τους... βάζει εναλλάξ.

«Έχουμε πολλά παιχνίδια να παίξουμε και ο Ανχελίνιο είναι επίσης σε αυτόν τον ρόλο. Είναι και οι δύο αξιόπιστοι παίκτες, ενώ κι αυτός έρχεται από μια περίοδο αδράνειας (σσ ο Τσιμίκας). Και οι δύο σεντράρουν καλά, έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά, είναι πολύ συγκεκριμένοι για τους ρόλους τους, και αναγκάζομαι να τους βάζω εναλλάξ».