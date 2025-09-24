Την πρώτη του ασίστ με τη φανέλα της Ρόμα κατέγραψε ο Κώστας Τσιμίκας, ο οποίος σέρβιρε το 2-0 κόντρα στη Νις στο Europa League με φανταστική σέντρα από τα αριστερά.

Άνοιξε την κάνουλα των ασίστ ο Κώστας Τσιμίκας με τη φανέλα της Ρόμα! Μόλις στη δεύτερη συμμετοχή του με τους Τζαλορόσι, ο Έλληνας αμυντικός κατάφερε να καταγράψει την πρώτη του ασίστ και να σερβίρει το 2-0 της ομάδας του απέναντι στη Νις για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League.

Στο 55΄συγκεκριμένα ο 29χρονος αριστερός μπακ έκανε φανταστική σέντρα στην αριστερή πτέρυγα για τον Μαντσίνι, ο οποίος με υπέροχη προβολή ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 2-0 υπέρ της Ρόμα.