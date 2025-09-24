Ο Γίρι Παβλένκα, ο Γιάννης Μιχαηλίδης και ο Τζόντζο Κένι στάθηκαν στην αστοχία του ΠΑΟΚ στο ματς με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Ο ΠΑΟΚ είχε τον Γίρι Παβλένκα σε σπουδαία βραδιά.

Ο Τσέχος τερματοφύλακας κράτησε όρθιο τον Δικέφαλο σε αρκετές περιπτώσεις, κόντρα στην επικίνδυνη Μακάμπι Τελ Αβίβ και στο φινάλε ο ΠΑΟΚ με τους Τσάλοφ, Καμαρά δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη. Ο Παβλένκα στο τέλος του αγώνα σχολίασε:

Για το παιχνίδι: «Είμαι ελαφρώς χαρούμενος που κράτησα το μηδέν αλλά δεν μπορώ να πω πως είμαι πολύ χαρούμενος γιατί στόχος μας ήταν η νίκη. Δυστυχώς σπαταλήσαμε αρκετές ευκαιρίες σήμερα και δεν σκοράραμε».

Για την συνεισφορά του κάτω από την εστία: «Είμαι χαρούμενος που μπορώ να βοηθάω τους συμπαίκτες μου. Σήμερα κανένας δεν είναι χαρούμενος για την ισοπαλία, στόχος μας ήταν η νίκη. Πρέπει να μείνουμε ενωμένοι και συγκεντρωμένοι για την συνέχεια».

Για την δυστοκία του ΠΑΟΚ: «Είχαμε αρκετές ευκαιρίες για να σκοράρουμε, είναι κάτι θετικό. Αυτό που μας έλειψε ήταν η αυτοπεποίθηση μπροστά από την εστία, που θα μας έδινε την κατάλληλη ηρεμία για να τελειώσουμε τις φάσεις».

Ο Γιάννης Μιχαηλίδης πρόσθεσε: «Δεν κάναμε κακό παιχνίδι, αλλά δεν μας ικανοποιεί το αποτέλεσμα. Είχαμε τις ευκαιρίες για να κερδίσουμε το παιχνίδι. Θα αναλύσουμε τι δεν κάναμε σωστά και από αύριο πρέπει να αλλάξουμε σελίδα και να κοιτάξουμε τα επόμενα ματς».

Για την διαφορετική εικόνα του ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο: «Μπήκαμε πιο φρέσκοι στο δεύτερο ημίχρονο, πιέσαμε μέχρι το τελευταίο λεπτό. Ατυχήσαμε, δεν ήμασταν τυχεροί για να μπει μέσα η μπάλα».

Για το παιχνίδι με την Θέλτα: «Θα πάμε εκεί για να παίξουμε στο 100% και να διεκδικήσουμε τη νίκη. Θέλουμε να κερδίσουμε, χρειαζόμαστε τους βαθμούς. Μέχρι τότε, κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι που έχουμε μπροστά μας».

Ο Άγγλος δεξιός μπακ Τζόντζο Κένι, με τη σειρά του είπε στην κάμερα της Cosmote TV:

«Και οι δύο ομάδες είχαν τις στιγμές τους. Εμείς δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες. Ήταν θετικό ότι κρατήσαμε το μηδέν στην άμυνα, μας έλειψε το καθαρό μυαλό στην τελική προσπάθεια».

Για την δυστοκία του ΠΑΟΚ: «Δεν το αναφέρω ως πρόβλημα. Η ομάδα έχει μεγάλη ποιότητα στην μεσοεπιθετική γραμμή, δουλεύουμε σωστά. Θεωρώ πως χρειάζεται μια στιγμή για να μας ξεκλειδώσει και είμαι σίγουρος πως τα γκολ θα έρθουν».