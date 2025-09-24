ΠΑΟΚ: Πότε είναι το επόμενο παιχνίδι του στη League Phase του Europa League
Ο ΠΑΟΚ για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League θα αντιμετωπίσει τη Θέλτα στο Βίγκο.
Ο ΠΑΟΚ μπήκε με βαθμό στη League Phase του Europa League, καθώς έμεινε στην ισοπαλία δίχως σκορ (0-0) κόντρα στην Mακάμπι Τελ Αβιβ στην Τούμπα, στην πρεμιέρα της δεύτερης τη τάξει διασυλλογικής διοργάνωσης.
Για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League οι Θεσσαλονικείς θα αντιμετωπίσουν τη Θέλτα στο Βίγκο, την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου. Η σέντρα στον αγώνα του Μπαλαΐδος θα γίνει στις 22:00.
Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ στη League Phase του Ευροπα League
- 24 Σεπτεμβρίου 2025: ΠΑΟΚ - Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-0
- 2 Οκτωβρίου 2025 22:00: Θέλτα - ΠΑΟΚ
- 23 Οκτωβρίου 2025 22:00: Λιλ - ΠΑΟΚ
- 6 Νοεμβρίου 2025 22:00: ΠΑΟΚ - Γιούνγκ Μπόις
- 27 Νοεμβρίου 2025 19:45: ΠΑΟΚ - Μπραν
- 11 Δεκεμβρίου 2025 19:45: Λουντογκόρετς - ΠΑΟΚ
- 22 Ιανουαρίου 2026 19:45: ΠΑΟΚ - Μπέτις
- 29 Ιανουαρίου 2026 22:00: Λιόν - ΠΑΟΚ
