Ο ΠΑΟΚ για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League θα αντιμετωπίσει τη Θέλτα στο Βίγκο.

Ο ΠΑΟΚ μπήκε με βαθμό στη League Phase του Europa League, καθώς έμεινε στην ισοπαλία δίχως σκορ (0-0) κόντρα στην Mακάμπι Τελ Αβιβ στην Τούμπα, στην πρεμιέρα της δεύτερης τη τάξει διασυλλογικής διοργάνωσης.

Για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League οι Θεσσαλονικείς θα αντιμετωπίσουν τη Θέλτα στο Βίγκο, την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου. Η σέντρα στον αγώνα του Μπαλαΐδος θα γίνει στις 22:00.

Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ στη League Phase του Ευροπα League