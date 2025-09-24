Τα στιγμιότυπα της αναμέτρησης ΠΑΟΚ - Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-0.

Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να ξεκινήσει νικηφόρα τις υποχρεώσεις του στη League Phase του Europa League.

Ο Δικέφαλος έμεινε στο 0-0 στην Τούμπα με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Είχε ένα πολύ κακό πρώτο ημίχρονο, όπου ο Παβλένκα έκανε δύο σπουδαίες αποκρούσεις, ενώ ακυρώθηκε και γκολ των Ισραηλινών μέσω VAR, αφού ο Ρεβίβο ήταν εκτεθειμένος.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ είχε ένα δοκάρι, σε φάση που οι Ισραηλινοί πήγαν να βάλουν αυτογκόλ, ενώ ο Παβλένκα έκανε μία ακόμα μεγάλη απόκρουση σε σουτ του Αντράντε.

Στο φινάλε από πάσες του Ιβανούσετς, ο Τσάλοφ αρχικά (90') και ο Καμαρά στο 94' δεν κατάφεραν από το ύψος της μικρής περιοχής να σκοράρουν και να χαρίσουν τη νίκη στον ΠΑΟΚ, κάνοντας «ήρωα» τον Μισφάτι.

Δείτε τα highlights του αγώνα