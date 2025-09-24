Ο εκπληκτικός Γίρι Παβλένκα έμεινε ανίκητος σε τέσσερις μεγάλες ευκαιρίες της Μακάμπι Τελ Αβίβ, αλλά οι συμπαίκτες του δεν κατάφεραν να αξιοποιήσουν τις δικές τους κλασικές φάσεις ειδικά στο 90' και στο 94', με συνέπεια ο Δικέφαλος να μείνει στο 0-0 στην πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ο ΠΑΟΚ πάλεψε μέχρι το τελευταίο λεπτό στη «μάχη» με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Βελτίωσε την εικόνα του στο δεύτερο μισό της αναμέτρησης στη γεμάτη Τούμπα, ωστόσο στην πρεμιέρα του στη League Phase έμεινε στο 0-0, έχοντας για κορυφαίο τον Γίρι Παβλένκα.

ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ: Ετσι ξεκίνησαν

O No 5 στη λίστα αγώνων στη φάση ομίλων του Europa League, ΠΑΟΚ, μπήκε στη μάχη της Ευρώπης με στόχο να αφήσει πίσω του τα αρνητικά αποτελέσματα εντός των συνόρων, σε πρωτάθλημα και κύπελλο.

Οι «ασπρόμαυροι» και ο Ραζβάν Λουτσέσκου είχαν να διαχειριστούν ένα μοναδικό πρόβλημα, αυτό του Δημήτρη Πέλκα, ο οποίος υπέστη θλάση και θα μείνει εκτός για περίπου ένα μήνα.

Για το αρχικό σχήμα ο Ρουμάνος τεχνικός επέλεξε τον Παβλένκα κάτω από τα δοκάρια, Κένι και Μπάμπα στα άκρα, με Κεντζιόρα και Μιχαηλίδη στο κέντρο της άμυνας. Στη μεσαία γραμμή Μεϊτέ και Οζντόεφ, με τον Κωνσταντέλια στο «10». Στα άκρα Ζίβκοβιτς και Τάισον, ενώ στην κορυφή της επίθεσης ήταν ο Γιακουμάκης.

Ο Ζάρκο Λάζετιτς κατέβασε τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο τερέν της Τούμπας με ένα «4-3-3», που έμοιαζε με «4-2-3-1», καθώς το μεγάλο αστέρι και αρχηγός της, ο Ντορ Πέρετζ, κινήθηκε περισσότερο ως επιτελικός μέσος πίσω από τον Γεζεκέλ που ήταν στην κορυφή της επίθεσης, με τους Αντράντε (αριστερά) και Ντάβιντα (δεξιά) στα δύο άκρα.

Ο Παβλένκα τον κράτησε όρθιο

Ο ΠΑΟΚ απείλησε πρώτος με τον Τάισον, σε μια εξαιρετική μετάβαση από την άμυνα προς την επίθεση, με τη Μακάμπι να απαντά στο επόμενο λεπτό με το πλασέ του Πέρετζ στην πλάτη της άμυνας και την μπάλα να φεύγει δίπλα από το δεξί δοκάρι.

Από το 15ο λεπτό και μετά οι Ισραηλινοί ήταν αυτοί που πήραν το πάνω χέρι στην αναμέτρηση, η κυριαρχία τους στους περισσότερους τομείς ήταν κάτι παραπάνω από πειστική, ωστόσο έπεσαν πάνω σ’ έναν εκπληκτικό Παβλένκα.

Ο Τσέχος γκολκίπερ είπε «όχι» στον Γεζεκέλ (18’), ενώ ήταν ακόμη πιο δύσκολη η απόκρουση που έκανε τρία λεπτά αργότερα στο τετ α τετ με τον Πέρετζ, το σουτ του οποίου σταμάτησε πάνω στο απλωμένο σώμα του.

Οι φωνές του Λουτσέσκου ακουγόταν σ’ ολόκληρη την Τούμπα, δίχως να αλλάξει κάτι στη μεγάλη εικόνα, με τη Μακάμπι να βρίσκει το δρόμο προς τα δίχτυα για το 0-1 με τον Πέρετζ, αλλά το γκολ να ακυρώθηκε ως οφσάιντ, μετά από εξέταση της φάσης από το VAR, με τον Ρεβίβο να είναι για ελάχιστα εκατοστά εκτεθειμένος. Το πρώτο 45λεπτο ολοκληρώθηκε με τη φοβερή ενέργεια του Κωνσταντέλια, όμως το σουτ-γύρισμα του 22χρονου μεσοεπιθετικού μπλόκαρε ο Μισφάτι.

Εψαξε το γκολ μέχρι το τέλος

Το παιχνίδι παρέμεινε να έχει υψηλές απαιτήσεις και τους παίκτες του ΠΑΟΚ να έχουν ένα ολόκληρο 45λεπτο για να διορθώσουν τα πράγματα και να φτάσουν με καλύτερες προϋποθέσεις στην εστία της Μακάμπι.

Οι «ασπρόμαυροι» κέρδισαν μέτρα και με μπροστάρη τον Κωνσταντέλια επιχείρησαν να δημιουργήσουν καταστάσεις στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, αν και τους έλειπε ξανά το καθαρό μυαλό στην τελική επιλογή. Το θετικό για τον ΠΑΟΚ ήταν η παρουσία του Παβλένκα κάτω από τα δοκάρια. Ο Τσέχος «κίπερ» εκ νέου είπε «όχι» στον Αντράντε στο 65ο λεπτό, με τον Λουτσέσκου να ρίχνει στη μάχη τον Ντεσπόντοφ και τον Καμαρά

Η τύχη έπαιξε άσχημο παιχνίδι στη φάση του 70ου λεπτού όταν ο Καμαρά (της Μακάμπι) πήγε να διώξει, η μπάλα βρήκε στον Πέρετζ και από εκεί στο οριζόντιο δοκάρι, με τους Ισραηλινούς να απαντούν με το σουτ του Ντάβιντα που έστειλε την μπάλα ελάχιστα δίπλα από το κάθετο δοκάρι.

Οι πιο μεγάλες στιγμες για τον ΠΑΟΚ ήρθαν στο φινάλε της αναμέτρησης. Αρχικά στο 90ο λεπτό ο Ιβανούσετς γύρισε στον Τσάλοφ κι αυτός από τη μικρή περιοχή με όλη την εστία μπροστά του σημάδεψε και έστειλε την μπάλα πάνω τον Μισφάτι. Δείγμα της κάκιστης κατάστασης του Ρώσου φορ. Κι όμως ήρθε και άλλη μεγάλη στιγμή. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Καμαρά βρέθηκε φάτσα με τον τερματοφύλακα της Μακάμπι, όμως και αυτός σημάδεψε τον Μισφάτι αντί να σκοράρει! Απίστευτο…

MVP: Θέλει και ερώτημα; Γίρι Παβλένκα με διαφορά…

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ήταν αυτός που προσπάθησε να κουβαλήσει τον ΠΑΟΚ στις πλάτες του. Ο Τζόντζο Κένι έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι, ειδικά στο πρώτο μισό της αναμέτρησης.

Ο ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Το δίδυμο Ζίβκοβιτς και Τάισον στα δυο άκρα του ΠΑΟΚ ηταν και πάλι σε κακή βραδιά. Κι οταν αυτοί οι δύο είναι σε κακή βραδιά υπάρχει πρόβλημα.

Η ΓΚΑΦΑ: Ο Καμαρά (της Μακάμπι) και η καραμπόλα στον Πέρετζ παραλίγο να στοιχίσει ακριβά στην ομάδα του Τελ Αβίβ.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Ο Σβεν Γιαμπλόνσκι (Γερμανία) με ελάχιστες εξαιρέσεις ήταν πολύ κοντά στις φάσεις και δεν είχε κάποια δύσκολη στιγμή στο ματς. Το γκολ της Μακάμπι στο α’ μέρος ακυρώθηκε μετά από εξέταση της φάσης από το VAR.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ο ΠΑΟΚ βελτιωμένος στο δεύτερο μισό της αναμέτρησης άγγιξε την πρώτη νίκη στη League Phase, ωστόσο χρειάστηκε τις αποκρούσεις του Παβλένκα στο πρώτο 45λεπτο που ανήκε εξ ολοκλήρου στην Μακάμπι,

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ (65’ Καμαρά), Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας (86’ Ιβανούσετς), Τάισον (66’ Ντεσπόντοφ) Γιακουμάκης (72’ Τσάλοφ)

ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ: (Ζάρκο Λάζετιτς): Μισφάτι, Ασάντε, Ρεβίβο, Σιόμο, Καμαρά, Μπέλιτς, Πέρετζ, Σισοκό (73’ Νόι), Ντάβιντα (73’ Βαρέλα), Γεζεκέλ (90’ Μαντμόν), Αντράντε (92’ Σαχάρ).