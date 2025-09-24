Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται απόψε (19:45, live ) τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League, ψάχνοντας την ιδανική αντίδραση μετά τα τελευταία αρνητικά αποτελέσματα.

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται απόψε (19:45) στην Τούμπα τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, σε ένα ματς που ανοίγει την αυλαία της League Phase του UEFA Europa League.

Το αποψινό ματς δεν περιορίζεται καθαρά και μόνο στην αγωνιστική του σημασία. Η ατμόσφαιρα γύρω από την παρουσία της Μακάμπι Τελ Αβίβ στη Θεσσαλονίκη, οι κινητοποιήσεις πολιτών και οι συζητήσεις περί πιθανής αποβολής των ισραηλινών ομάδων από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, καθώς και το αυξημένο επίπεδο ασφαλείας, καθιστούν την Τούμπα κέντρο προσοχής ενόψει της πρεμιέρας.

Ο «Δικέφαλος», μετά τις δύο διαδοχικές απώλειες σε Κύπελλο και Πρωτάθλημα, ψάχνει αντίδραση και ιδανικό ξεκίνημα στη διοργάνωση, σε μια βραδιά που έχει χαρακτηριστεί υψηλού κινδύνου από τις αρχές και βρίσκεται στο μικροσκόπιο της UEFA.

Εννοείται πως ο ΠΑΟΚ μπαίνει στη μάχη της Ευρώπης με στόχο να αφήσει πίσω του το βαρύ 4-1 από τον Λεβαδειακό και το «άγονο» 0-0 με τον Παναιτωλικό. Οι «ασπρόμαυροι» ολοκλήρωσαν την προετοιμασία με μοναδικό απόντα τον Δημήτρη Πέλκα, ο οποίος υπέστη θλάση και θα μείνει εκτός για περίπου ένα μήνα.

Στο πλάνο του Ραζβάν Λουτσέσκου, ο Παβλένκα θα είναι κάτω από τα δοκάρια, Κένι και Μπάμπα στα άκρα, με Κεντζιόρα και Μιχαηλίδη (ή Λόβρεν) στο κέντρο της άμυνας. Στη μεσαία γραμμή Μεϊτέ και Οζντόεφ, με τον Κωνσταντέλια στο «10». Στα άκρα Ντεσπόντοφ και Ζίβκοβιτς, ενώ στην κορυφή της επίθεσης θα βρεθεί ο Γιακουμάκης.

«Έχουμε υψηλούς στόχους στη διοργάνωση. Είναι η αρχή και το κίνητρο να ξεκινήσουμε με νίκη είναι τεράστιο», υπογράμμισε στη συνέντευξη Τύπου ο Ράχμαν Μπάμπα. Ο Λουτσέσκου από την πλευρά του στάθηκε στη συγκέντρωση στην τελική προσπάθεια: «Δημιουργούμε ευκαιρίες, αλλά πρέπει να βρούμε τον τρόπο να σκοράρουμε. Η αποφασιστικότητα και το καθαρό μυαλό θα κάνουν τη διαφορά».

Η άφιξη της Μακάμπι και τα μέτρα ασφαλείας

Η αποστολή της Μακάμπι έφτασε χθες το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη, υπό ισχυρή αστυνομική συνοδεία, ενώ κατευθείαν από το ξενοδοχείο οδηγήθηκε στην Τούμπα για την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου. Τα μέτρα ασφαλείας γύρω από την ομάδα του Τελ Αβίβ ήταν δρακόντεια, με παρουσία ισχυρών δυνάμεων τόσο στο ξενοδοχείο όσο και στους δρόμους προσέγγισης του γηπέδου.

Στο γήπεδο αναμένονται περίπου 150 φίλοι της Μακάμπι, οι οποίοι θα οδηγηθούν απευθείας στη Θύρα 8, υπό αυστηρή επιτήρηση. Στην Τούμπα θα βρεθούν και δύο παρατηρητές της UEFA, καθώς το παιχνίδι έχει χαρακτηριστεί υψηλού κινδύνου.

Η προϊστορία

Η αποψινή είναι η έκτη ευρωπαϊκή συνάντηση του ΠΑΟΚ με ομάδα από το Ισραήλ και η δεύτερη φορά που θα αντιμετωπίσει τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Στους μέχρι σήμερα 10 αγώνες με ισραηλινούς συλλόγους, οι «ασπρόμαυροι» μετρούν 5 νίκες, 3 ισοπαλίες και 2 ήττες, με απολογισμό 4 προκρίσεις και έναν οδυνηρό αποκλεισμό – εκείνον από τη Μακάμπι το 2004 στα προκριματικά του Champions League.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του ΠΑΟΚ με ομάδες από το Ισραήλ:

2000-01 Α’ Γύρος Κυπέλλου ΟΥΕΦΑ

14/9/2000 ΠΑΟΚ-Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ 3-1

28/9/2000 Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ-ΠΑΟΚ 3-3

2004-05 Γ’ προκριματικός Τσάμπιονς Λιγκ

10/8/2004 ΠΑΟΚ-Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-3 (1-2)

25/8/2004 Μακάμπι Τελ Αβίβ-ΠΑΟΚ 1-0

2012-13 Γ’ προκριματικός Γιουρόπα Λιγκ

2/8/2012 Μπνέι Γιεχούντα-ΠAΟΚ 0-2

9/8/2012 ΠAΟΚ-Μπνέι Γιεχούντα 4-1

2013-14 Φάση ομίλων Γιουρόπα Λιγκ

24/10/2013 ΠAΟΚ-Μακάμπι Χάιφα 3-2

7/11/2013 Μακάμπι Χάιφα-ΠAΟΚ 0-0

2023-24 Β Προκριματικός Conference League