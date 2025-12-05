Κακά τα μαντάτα για τον Γιάννη Μιχαηλίδη και τον ΠΑΟΚ καθώς ο Έλληνας στόπερ θα τεθεί off για το επόμενο διάστημα.

Ο Γιάννης Μιχαηλίδης, όπως αναφέρεται και στο ιατρικό ανακοινωθέν της ομάδας του ΠΑΟΚ, το Σάββατο (6/12) θα υποβληθεί σε αρθροσκοπικό καθαρισμό στον έσω μηνίσκο. Ο ποδοσφαιριστής παρουσίασε ενοχλήσεις στο γόνατο κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Άρη και, μετά τις εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν, κρίθηκε σκόπιμο να προχωρήσει στη συγκεκριμένη μικρής κλίμακας επέμβαση, ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω επιβάρυνση στα επόμενα παιχνίδια. Θα κάνει έναν αρθροσκοπικό καθαρισμό στον έσω μηνίσκο. Είναι μια μικρή παρέμβαση και λογικά με την αλλαγή του χρόνου θα επιστρέψει.

Η ενημέρωση του ΠΑΟΚ

Η προετοιμασία για τη μάχη με τον Άρη στο γήπεδο της Τούμπας συνεχίζεται, με την τακτική να βρίσκεται στο προσκήνιο. Παίκτες και τεχνικό επιτελείο δούλεψαν το απόγευμα της Παρασκευής(05.12) στη Νέα Μεσημβρία, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει δουλειά στην τακτική και οικογενειακό διπλό στο μισό γήπεδο. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έβγαλε μέρος της προπόνησης και στη συνέχεια δούλεψε ατομικά, ενώ ο Δημήτρης Πέλκας υποβλήθηκε σε θεραπεία. Ο Γιάννης Μιχαηλίδης έμεινε εκτός προπόνησης και θα υποβληθεί το Σάββατο (06.12) σε αρθροσκοπικό καθαρισμό στο γόνατο. Η ομάδα την παραμονή του αγώνα με τον Άρη θα προπονηθεί στις 16:45.