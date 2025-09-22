Το ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ πέρα από τα σύνορα του ποδοσφαίρου

Το ΠΑΟΚ-Μακάμπι Τελ Αβίβ για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League έχει ήδη χαρακτηριστεί υψηλού κινδύνου. Την ίδια ώρα το παρασκήνιο σε επίπεδο UEFA και διεθνών ισορροπιών δίνει στο παιχνίδι πολλαπλές διαστάσεις.

Κακά τα ψέματα, το ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ της Τετάρτης (24/9, 19:45) δεν είναι απλώς η πρεμιέρα της League Phase του Europa League. Είναι μια αναμέτρηση που εξελίσσεται σε πεδίο πίεσης και πολιτικών συσχετισμών, με την UEFA να κρατά ισορροπίες και την Τούμπα να μπαίνει σε καθεστώς απόλυτης επιτήρησης.

Ο «Δικέφαλος» καλείται μέσα σ’ ένα πολύ «περίεργο» και ασταθές κλίμα να αφήσει πίσω του τον θόρυβο και να σταθεί στο ύψος της ευρωπαϊκής πρόκλησης. Το ίδιο και οι φίλοι του. Το όνομα του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη, η υστεροφημία του κλαμπ που οδεύει στα 100 χρόνια του και η Τούμπα πρέπει να προφυλαχθούν από τον κόσμο της ομάδας.

Η συζήτηση για το μέλλον των ισραηλινών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις έχει φουντώσει τις τελευταίες ημέρες. Πρώτος ο Ερίκ Καντονά έριξε τη σπίθα, με άλλες προσωπικότητες να ακολουθούν, ζητώντας την αποβολή συλλόγων και εθνικής ομάδας του Ισραήλ από τις διοργανώσεις της UEFA. Η πίεση προς τη Νιόν χαρακτηρίζεται «αφόρητη», με το Κατάρ – σημαντικός χορηγός – να μπαίνει επίσης στη μάχη, έπειτα από την ισραηλινή επιχείρηση στη Ντόχα που τερμάτισε τις συνομιλίες για κατάπαυση πυρός στη Γάζα.

Την ίδια ώρα, στη Θεσσαλονίκη, μερίδα φίλων του ΠΑΟΚ κινήθηκε στη συλλογή υπογραφών, ζητώντας από τον Δικέφαλο να μη συμμετάσχει σε αναμέτρηση με ομάδα από το Ισραήλ. Ήδη ξεπέρασαν τις 350, χαρακτηρίζοντας «ανεπιθύμητη» τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Από πλευράς ΠΑΕ, ωστόσο, δεν υφίσταται τέτοιο ενδεχόμενο – η ομάδα συνεχίζει κανονικά την προετοιμασία για την πρεμιέρα.

Παρά τα δημοσιεύματα περί έκτακτης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA και ψηφοφορίας για αποκλεισμό του Ισραήλ, οι πληροφορίες από τη Νιόν διαψεύδουν κατηγορηματικά. Όπως ξεκαθαρίζουν, μια τέτοια απόφαση ξεπερνά τα στενά ποδοσφαιρικά όρια και αγγίζει κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμούς.

Συναγερμός για τους Ισραηλινούς οπαδούς

Απόλυτα εστιασμένο είναι το κομμάτι της ασφάλειας γύρω από τον αγώνα. Η Μακάμπι Τελ Αβίβ επέλεξε να ολοκληρώσει την προετοιμασία της στη βάση της, χωρίς προπόνηση στην Τούμπα, ενώ αναμένεται να έχει στο πλευρό της περίπου 200–250 οπαδούς.

Οι πληροφορίες αυτές επιβεβαιώνονται και από τον ισραηλινό Τύπο, με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ και την ΕΛ.ΑΣ. να έχουν ήδη προχωρήσει σε δρακόντεια μέτρα για την ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα.