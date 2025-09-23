ΠΑΟΚ: Με 150 φιλάθλους έρχεται η Μακάμπι στη Θεσσαλονίκη- Αστυνομία και UEFA σε πλήρη ετοιμότητα

Το αυριανό παιχνίδι του ΠΑΟΚ στη Τούμπα κόντρα στη Μακάμπι θα γίνει με φιλάθλους και των δύο ομάδων, καθώς αναμένεται να φθάσουν στη Θεσσαλονίκη περίπου 150 Ισραηλινοί.

Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται για την πρεμιέρα του στην League Phase του Europa League απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, το βράδυ της Τετάρτης (24/9, 19:45) στη Τούμπα, με τις αρμόδιες αρχές να έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας ενόψει της αναμέτρησης.

Περίπου 150 φίλαθλοι των φιλοξενούμενων αναμένεται να ταξιδέψουν στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να στηρίξουν την ομάδα τους. Οι Ισραηλινοί οπαδοί θα βρίσκονται στη Θύρα 8 και θα εισέλθουν στο γήπεδο περίπου μιάμιση ώρα πριν τη σέντρα, υπό αυστηρή επιτήρηση.

Η Αστυνομία έχει δηλώσει ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου με στόχο να αποφευχθούν εντάσεις και επεισόδια, ενώ και η ίδια η UEFA έχει ζητήσει αυστηρή τήρηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας λόγω της αυξημένης ιδιαιτερότητας του αγώνα.

Παράλληλα οι Ισραηλινοί μετά από δική τους απόφαση, επέλεξαν να μην προπονηθούν στην Τούμπα, όπως συνηθίζεται σε τέτοιου είδους ευρωπαϊκούς αγώνες, αλλά αντ' αυτού να κάνουν κανονική προπόνηση στο δικό τους προπονητικό κέντρο και να ταξιδέψουν απευθείας στη Θεσσαλονίκη, με τη προγραμματισμένη συνέντευξη Τύπου της φιλοξενούμενης ομάδας να μετατίθεται για αργότερα μέσα στην ημέρα και συγκεκριμένα στις 18:00.