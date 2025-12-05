Σε ένα δυνατό ντέρμπι ο ΠΑΟΚ επικράτησε της ομάδας του Άρη (με σκορ 2-1) και είναι μόνος πρώτος στην κορυφή της Super League U19.

Ο ΠΑΟΚ υποδέχθηκε τον Άρη στη Σουρωτή σε ένα καθεστώς καταρρακτώδους βροχής στο ντέρμπι των ομάδων των Νέων. Αρχικά στο 33' ο Τσιότας μπήκε περιοχή, ανατράπηκε από τον Παπασαραφιανό και κέρδισε πέναλτι. Ο ίδιος ανέλαβε την εκτέλεση για το 1-0 για τον ΠΑΟΚ.

Στο 45' ο ΠΑΟΚ είχε τον Κρομμύδα να πασάρει άψογα στον Παπαδημητρίου και αυτός να πλασάρει όμορφα για το 2-0 και το πρώτο του γκολ με την «ασπρόμαυρη» φανέλα. Τα πράγματα δυσκόλεψαν για τον Άρη με την έναρξη της επανάληψης μετά την αποβολή του Χαρούπα στο 50ο λεπτό για φάουλ πάνω στον Αυγητίδη. Στο 59' ο ΠΑΟΚ άγγιξε το 3-0: η προβολή του Αβράμπου είχε απάντηση από την άμυνα του Άρη που απομάκρυνε σε κόρνερ.

Στο 71' υπήρξε δεύτερη κίτρινη για τον Τουρσουνίδη και πέναλτι για τον Άρη πάνω στον Παλούκη. Ο Καραμανλής στο 72' - όπως και πέρσι - μείωσε για τους «κίτρινους». Στο 75' ο Ντούνγκα ανενόχλητος σε μία ακόμα «ασπρόμαυρη» αντεπίθεση βρήκε... αέρα για το τελικό 2-1. Ο ΠΑΟΚ έφτασε τους 26 βαθμούς στη βαθμολογία και είναι μόνος πρώτος και στο +3 από Ολυμπιακό και ΑΕΚ.

ΠΑΟΚ U19: Μπελερής, Τσιότας, Ντούνγκα, Αβράμπος, Αυγητίδης, Ελευθεριάδης (78’ Παπαδόπουλος), Γκιόκα, Κρομμύδας(78’ Γραββάνης), Τουρσουνίδης, Στύλος(87΄Τσίτσιλας) και Παπαδημητρίου

(70’ Αρετής).

Άρης U19: Ρέγιες, Δούπατσης(90+3'Ζήτρος), Σαλτσογλίδης (69' Πεΐτσης), Κάμτσης, Σιταράς (69' Σουγιολτσής), Μαυρόπουλος(81' Αντωνιάδης), Παπασαραφιανός, Γεωργιάδης, Καραμανλής, Χαρούπας και Παλούκης.