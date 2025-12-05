Οι παίκτες του ΠΑΟΚ ευχήθηκαν «περαστικά» στον Τζίμα
Η ατυχία χτύπησε την «πόρτα» του Στέφανου Τζίμα στο παιχνίδι της Μπράιτον με την Άστον Βίλα (3/12). Ο νεαρός Έλληνας στράικερ, που ξεκίνησε για πρώτη φορά βασικός στην Premier League, τραυματίστηκε σε μια προσπάθεια πίεσης πάνω στον Πάου Τόρες, με το αρχικό σοκ να συνοδεύεται από δυσάρεστα νέα.
Ο τεχνικός της Μπράιτον, Φάμπιαν Χίρτσελερ, επιβεβαίωσε πως ο τραυματισμός στο γόνατο είναι σοβαρός και θα τον κρατήσει εκτός δράσης για μήνες. «Ο τραυματισμός του Τζίμα χρειάζεται περαιτέρω αξιολόγηση, αλλά φαίνεται μακροπρόθεσμος. Έχει κάνει μία υπερηχογραφική εξέταση, αναμένεται άλλη μία, αλλά θα μείνει εκτός για μήνες», ανέφερε ο 32χρονος προπονητής ενόψει της αναμέτρησης με τη Γουέστ Χαμ (7/12).
Ο Στέφανος Τζίμας είναι παιδί του ΠΑΟΚ. Μαζί του πανηγύρισε ένα πρωτάθλημα πριν κάνει το μεγάλο βήμα για την Premier League. Η ατυχία τον βρήκε στο ξεκίνημα της νέας του διαδρομής, όμως ο ίδιος δείχνει αποφασισμένος να επιστρέψει ακόμη πιο δυνατός. «Μπορεί να πέσουμε. Όλοι το κάνουν. Αλλά η ζωή είναι για να ορθώνεις ξανά το ανάστημά σου. Και θα σηκωθώ ξανά», έγραψε, στέλνοντας μήνυμα σιγουριάς και αντοχής.
Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ του ευχήθηκε δημόσια: «Γρήγορα πίσω στα γήπεδα, Στέφανε! Είμαστε όλοι μαζί σου!», ενώ σήμερα τέσσερις παίκτες του Δικεφάλου έσπευσαν να του δείξουν πως παραμένει δικός τους άνθρωπος, παρά τη μεταγραφή του στην Αγγλία. Ο δρόμος της αποκατάστασης θα είναι μακρύς, αλλά ο Τζίμας έχει αποδείξει πως διαθέτει το ψυχικό απόθεμα για να επιστρέψει. Και αυτή τη φορά, δεν θα το κάνει μόνος.
Γρήγορα πίσω στα γήπεδα Στέφανε! 💪🏻— PAOK FC (@PAOK_FC) December 5, 2025
Είμαστε όλοι μαζί σου! ⚪️⚫️ #PAOKFamily #Tzimas pic.twitter.com/nTi5S5tSye
