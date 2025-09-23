Οι Οργανώσεις Συλλογικότητες/Μέλη της Παλαιστινιακής Κοινότητας Θεσσαλονίκης εξέδωσαν ανακοίνωση σχετικά με το ματς του ΠΑΟΚ με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ και καταδίκασαν για ακόμη μία φορά τη γενοκτονία στη Γάζα.

Η αναμέτρηση ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Μακάμπι Τελ Αβίβ για τη League Phase του Europa League (24/9,19:45) έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων στη Θεσσαλονίκη, με οργανώσεις και συλλογικότητες που τάσσονται υπέρ της απελευθέρωσης της Παλαιστίνης να έχουν προαναγγείλει πορείες διαμαρτυρίας.

Πιο συγκεκριμένα, με ανακοίνωσή τους ζήτησαν από την κυβέρνηση να πάρει θέση κατά του Ισραήλ και να αναγνωρίσει τη γενοκτονία που διαπράττεται στη Γάζα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των οργανώσεων:

«ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗ Η ΜΑΚΑΜΠΙ του ΤΕΛ ΑΒΙΒ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 24/9 ΩΡΑ 6 μ.μ. ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ

Οι Οργανώσεις-Συλλογικότητες/Μέλη της Παλαιστινιακής Κοινότητας Θεσσαλονίκης δηλώνουμε ότι η ΜΑΚΑΜΠΙ του ΤΕΛ ΑΒΙΒ, επίσημη εκπροσώπηση του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ, η οποία πρόκειται να παίξει σε αγώνα την Τετάρτη 24/9 με ομάδα της πόλης μας στα πλαίσια της διοργάνωσης του Europa League, είναι ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

Χωρίς να έχουμε κανένα ζήτημα σε σχέση με τον ΠΑΟΚ και τους φιλάθλους του, στεκόμαστε, όπως κάνουμε επί δυο ολόκληρα χρόνια, αλληλέγγυοι στο λαό της Παλαιστίνης, που αγωνίζεται και αντιστέκεται απέναντι στα σχέδια γενοκτονίας του, που εκπορεύονται από το κράτος του Ισραήλ και τους συμμάχους του ΗΠΑ-Ε.Ε.-ΝΑΤΟ, διεκδικώντας το αυτονόητο, να έχει πατρίδα.

Η πρόσφατη δήλωση του Νετανιάχου ότι «δεν θα υπάρξει ποτέ παλαιστινιακό κράτος» δε μπορεί να αφήνει κανέναν μας αδιάφορο, ούτε ουδέτερο.

Καλούμε τους πολίτες της Θεσσαλονίκης σε συγκέντρωση την Τετάρτη 24/9, ώρα 6.00΄μ.μ στο σταθμό του μετρό Αγ. Σοφίας, επί της Εγνατίας οδού.

ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Η ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΩΝ

ΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

ΕΞΩ ΟΙ ΦΟΝΙΑΔΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΑΖΑ

ΑΜΕΣΗ ΑΠΕΜΠΛΟΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΦΑΓΗ

ΚΑΜΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟ

ΔΕΝ ΘΑ ΜΑΤΩΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΣ»