Ο Μολδαβός φορ Ίον Νικολαέσκου αντιμετωπίσει πρόβλημα στον αστράγαλο και οι Ισραηλινοί επιμένουν ότι δεν θα παίξει με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ είναι η πρώτη αντίπαλος του ΠΑΟΚ στη League Phase του Europa League.

Το σημαντικότερο πρόβλημα στην ομάδα είναι ο τραυματισμός του βασικού της επιθετικού Ίον Νικολαέσκου. Η Μακάμπι Τελ Αβίβ πέτυχε μια μεγάλη νίκη με 2-1 το Σάββατο το βράδυ επί της Χαποέλ Ιερουσαλήμ στο Μπλούμφιλντ, ολοκληρώνοντας την ανατροπή με δέκα παίκτες, αλλά προέκυψε και ο τραυματισμός του 27χρονου διεθνούς Μολδαβού φορ.

«Ο Νικολαέσκου τραυματίστηκε στον αστράγαλο και δεν αναμένεται να συμμετάσχει στον επερχόμενο αγώνα της Μακάμπι Τελ Αβίβ, την Τετάρτη, απέναντι στον ΠΑΟΚ για την πρεμιέρα του Europa League», αναφέρουν και σε σημερινά ρεπορτάζ τους οι Ισραηλινοί.

Ο Νικολαέσκου είχε πάγο στον αστράγαλο μετά το τέλος του σαββατιάτικου αγώνα και τόσο την Κυριακή, όσο και σήμερα δεν συμμετείχε καθόλου στην προπόνηση της ομάδας. Η Μακάμπι Τελ Αβίβ θα πραγματοποιήσει αύριο πρωινή προπόνηση και στη συνέχεια θα αναχωρήσει για τη Θεσσαλονίκη, όπου θα δώσει συνέντευξη Τύπου. Από τη στιγμή που θα προπονηθεί στο Ισραήλ, δεν θα βρεθεί στην Τούμπα το απόγευμα της Τρίτης.

Ο Μολδαβός επιθετικός, ο οποίος έχει παίξει στα 10 από τα 11 ματς της Μακάμπι κι έχει δύο γκολ, μοιράζεται τη θέση με τον Μαμντόν. Ο συγκεκριμένος παίκτης έχει βρεθεί μάλιστα στην Τούμπα ως αντίπαλος του ΠΑΟΚ. Το καλοκαίρι του 2023 για τα προκριματικά του Conference League, ήταν βασικός με τη Μπεϊτάρ στο 0-0 (στη φωτογραφία με το «98» στην πλάτη, σε μονομαχία με τον Μιχαηλίδη), ενώ στη ρεβάνς στην Ιερουσαλήμ, στο 1-4 όπου έκανε «όργια» ο Κωνσταντέλιας, μπήκε αλλαγή.

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ των Ισραηλινών, ο Σέρβος τεχνικός Ζάρκο Λάζετιτς αναμένεται να συνεχίσει το rotation. Ο αμυντικός μέσος Κρίστιαν Μπέλιτς, ο οποίος μπήκε ως αλλαγή με τη Χαποέλ Ιερουσαλήμ, επιστρέφει σίγουρα στην αρχική ενδεκάδα.

Σε ό,τι αφορά την ενδεκάδα Μαντμόν φαίνεται ότι θα πάρει τη θέση του Νικολαέσκου, αλλά δεν αποκλείουν οι δημοσιογράφοι μία έκπληξη. Να παίξει στην κορυφή ο διεθνής Ισραηλινός Ντορ Πέρετζ, με επτά γκολ έως τώρα, ο Βενεζουελάνος μέσος Κέρβιν Αντράντε να παίξει αμυντικός μέσος και ο Ισούφ Σισοκό από το Μάλι να είναι δεκάρι. Στη δεύτερη περίπτωση εξτρέμ θα είναι οι Ισραηλινοί Ντάβιντα και Γεζεκέλ.

Στην άμυνα θα είναι οι Ταϊρίς Ασάντε (23 ετών, Ολλανδοαυστριακός στόπερ), Αλί Καμαρά (28 ετών, Γουινέα στόπερ), Χέιτορ (25 ετών Βραζιλιάνος στόπερ) και Ρόι Ρεβίβο (22 ετών, Ισραηλινός αριστερός μπακ). Ανάλογα με την απόφαση σχετικά με τη θέση του επιθετικού, Μάντμον ή Πέρετζ, θα καθοριστεί αν θα παίξει δεξί μπακ ο Γεζεκέλ ή ο Χέιτορ.