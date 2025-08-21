Η αρχική ενδεκάδα του Παναθηναϊκού για το πρώτο παιχνίδι εναντίον της Σάμσουνσπορ για τα Play Offs του Europa League.

Ο Παναθηναϊκός μετά την πρόκριση επί της Σαχτάρ Ντόνετσκ θα διεκδικήσει την παρουσία του στη League Phase του Europa League. Περίπου μια ώρα πριν τη σέντρα του πρώτου αγώνα, έγιναν γνωστές οι αρχικές επιλογές του Ρουί Βιτόρια για το πρώτο ματς στο ΟΑΚΑ.

Ο Πορτογάλος τεχνικός θα παρατάξει το Τριφύλλι σε διάταξη 4-3-3. O Nτραγκόφσκι θα είναι στην εστία, με τους Κώτσιρα, Πάλμερ Μπράουν, Τουμπά και Κυριακόπουλο μπροστά του. Τσιριβέγια στο «6», με εσωτερικούς μέσους Μπακασέτα και Τσέριν. Τετέ - Πελίστρι στα φτερά και ο Σφιντέρσκι στην κορυφή της επίθεσης.

Στον πάγκο του Παναθηναϊκού βρίσκεται για πρώτη φορά ο νεοαποκτηθέντας Καλάμπρια. Από την άλλη εκτός αποστολής βρίσκεται ο Τζούρισιτς, ενώ στη λίστα δεν έχει συμπεριληφθεί ο τραυματίας Γέντβαϊ.

Η σύνθεση του Παναθηναϊκού: Nτραγκόφσκι - Κώτσιρας, Πάλμερ Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος - Τσιριβέγια, Μπακασέτας, Τσέριν - Τετέ, Σφιντέρσκι, Πελίστρι.

Στον πάγκο είναι οι: Λαφόντ, Κότσαρης, Καλάμπρια, Σιώπης, Ιωαννίδης, Ζαρουρί, Ίνγκασον, Μαντσίνι, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Γερεμέγερ, Μπρέγκου