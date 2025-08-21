Βιτόρια: «Οι μεγάλες ομάδες ζουν από την πίεση, κάθε παιχνίδι είναι τελικός»

Οι δηλώσεις του Ρουί Βιτόρια στο MatchDay Mag του αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Σάμσουνσπορ στο ΟΑΚΑ.

Ο Παναθηναϊκός πέτυχε το βασικό στόχο που ήταν η εξασφάλιση παρουσίας σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης και πλέον έχει απέναντι της το «εμπόδιο» της Σάμσουνσπορ για να κλείσει θέση στο Europa League.

Ο Ρουί Βιτόρια μίλησε MatchDay Mag του αγώνα του Ολυμπιακού Σταδίου (21/8, 21:00) και στάθηκσε στη σημασία της πίεσης που υπάρχει σε ομάδες αυτού του επιπέδου.

Οι δηλώσεις του Ρουί Βιτόρια

«Ένας από τους στόχους μας ήταν να προκριθούμε σε League Phase και το πετύχαμε. Αλλά πλέον, αυτό που θέλουμε είναι να βρεθούμε στο Europa League. Θέλουμε και μας αρέσει αυτή η πίεση για να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό. Οι μεγάλες ομάδες ζουν από αυτή την πίεση. Κάθε παιχνίδι είναι τελικός για εμάς κι έτσι θα αντιμετωπίσουμε και τους αγώνες με τη Σάμσουνσπορ.

Ξέρουμε ότι θα αναμετρηθούμε με ένα καλό σύνολο. Μια ομάδα πολύ σκληροτράχηλη, με καλή φυσική κατάσταση. Πρέπει να είμαστε καλοί και συγκεντρωμένοι, συμπαγείς και με μεγάλη συνοχή. Πρέπει να αναλάβουμε την πρωτοβουλία και να κυριαρχήσουμε στον αγωνιστικό χώρο για να δημιουργήσουμε τις φάσεις που θέλουμε για να πετύχουμε γκολ.

Ξέρουμε ότι θα είναι δύο σκληρά παιχνίδια. Τώρα είναι η ώρα για τον πρώτο τελικό και είμαστε προετοιμασμένοι γι’ αυτόν. Είμαι σίγουρος ότι οι φίλαθλοί μας θα δημιουργήσουν μια καλή ατμόσφαιρα, η οποία θα μας βοηθήσει για να πετύχουμε τον στόχο μας».