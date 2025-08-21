Το δικό της μήνυμα έστειλε η Σαμσουνσπόρ πριν τη σέντρα με τον Παναθηναϊκό (21/8, 21:00), τονίζοντας πως έχει την υποστήριξη όλων των Τούρκων.

Λίγες ώρες πριν από τη μεγάλη αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό (21/8, 21:00)στο ΟΑΚΑ για τα playoffs του Europa League, η Σαμσουνσπόρ στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα ενότητας .

Η τουρκική ομάδα, με φόντο την ευρωπαϊκή πρόκληση μέσα από τα social media τόνισε ότι δεν είναι μόνη σε αυτό το ταξίδι. Η δύναμη και η στήριξη των Τούρκων φιλάθλων δίνουν ώθηση στους παίκτες να τα δώσουν όλα στο γήπεδο, επιδιώκοντας να γυρίσουν από την Αθήνα με ένα θετικό αποτέλεσμα που θα «τιμήσει την Τουρκία».

Αναλυτικά η ανάρτηση: «Η δύναμη της Τουρκίας είναι μαζί μας! Ξέρουμε ότι δεν είμαστε μόνοι όταν αγωνιζόμαστε στην Ευρώπη… Πριν από τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό, τα μηνύματα στήριξης από τους οπαδούς των αξιόλογων συλλόγων μας μας γέμισαν περηφάνια και μας έκαναν ακόμα πιο ενωμένους. Τώρα, ο μοναδικός μας στόχος είναι ένας: να επιστρέψουμε από την Αθήνα με ένα δυνατό αποτέλεσμα και να τιμήσουμε τη χώρα μας».