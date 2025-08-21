Παναθηναϊκός – Σαμσουνσπόρ: «Η δύναμη της Τουρκίας είναι μαζί μας», το μήνυμα των φιλοξενούμενων

Μάρθα Χωριανοπούλου
Το προφίλ της Σαμσουνσπόρ που θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός, αν περάσει την Σαχτάρ

bet365

Το δικό της μήνυμα έστειλε η Σαμσουνσπόρ πριν τη σέντρα με τον Παναθηναϊκό (21/8, 21:00), τονίζοντας πως έχει την υποστήριξη όλων των Τούρκων.

Λίγες ώρες πριν από τη μεγάλη αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό (21/8, 21:00)στο ΟΑΚΑ για τα playoffs του Europa League, η Σαμσουνσπόρ στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα ενότητας .

Η τουρκική ομάδα, με φόντο την ευρωπαϊκή πρόκληση μέσα από τα social media τόνισε ότι δεν είναι μόνη σε αυτό το ταξίδι. Η δύναμη και η στήριξη των Τούρκων φιλάθλων δίνουν ώθηση στους παίκτες να τα δώσουν όλα στο γήπεδο, επιδιώκοντας να γυρίσουν από την Αθήνα με ένα θετικό αποτέλεσμα που θα «τιμήσει την Τουρκία».

Αναλυτικά η ανάρτηση: «Η δύναμη της Τουρκίας είναι μαζί μας! Ξέρουμε ότι δεν είμαστε μόνοι όταν αγωνιζόμαστε στην Ευρώπη… Πριν από τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό, τα μηνύματα στήριξης από τους οπαδούς των αξιόλογων συλλόγων μας μας γέμισαν περηφάνια και μας έκαναν ακόμα πιο ενωμένους. Τώρα, ο μοναδικός μας στόχος είναι ένας: να επιστρέψουμε από την Αθήνα με ένα δυνατό αποτέλεσμα και να τιμήσουμε τη χώρα μας».

Δείτε Επίσης

Σάμσουνσπορ: Διπλό μεταγραφικό «χτύπημα» πριν τον Παναθηναϊκό
borevkovic_samsunspor
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    EUROPA LEAGUE Τελευταία Νέα