Σάμσουνσπορ: Διπλό μεταγραφικό «χτύπημα» πριν τον Παναθηναϊκό

Newsroom
borevkovic_samsunspor

bet365

Δύο νέους παίκτες ανακοίνωσε η προσεχής αντίπαλος του Παναθηναϊκού στα play-offs του Europa League, Σάμσουνσπορ, που ενισχύθηκε σε άμυνα και μεσαία γραμμή.

Με δύο σημαντικές προσθήκες ενισχύθηκε η Σάμσουνσπορ, η προσεχής αντίπαλος του Παναθηναϊκού στα play-offs του Europa League.

Η τουρκική ομάδα ανακοίνωσε το βράδυ της Παρασκευής (15/8) τον Αφόνσο Σόουζα και τον Τόνι Μπορέβκοβιτς. Όσον αφορά τον Σόουζα, η Σάμσουνσπορ τον απέκτησε από τη Λεχ Πόζναν για 3.5 εκατ. ευρώ. Ο 25χρονος Πορτογάλος μέσος είχε αναδειχθεί την περασμένη σεζόν ως ο καλύτερος μέσος.

Η έτερη μεταγραφική προσθήκη, ο 28χρονος στόπερ Μπορέβκοβιτς αποκτήθηκε από την Βιτόρια Γκιμαράες και είναι η πρώτη μεταγραφή κεντρικού αμυντικού φέτος για την Σάμσουνσπορ.

 

Θυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την τουρκική ομάδα στις 21 Αυγούστου για την πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση, με τη ρεβάνς να είναι προγραμματισμένη μία εβδομάδα αργότερα (28/8) στην Τουρκία.

@Photo credits: Samsunspor
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPER LEAGUE ΤΟΥΡΚΙΑΣ Τελευταία Νέα