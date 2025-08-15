Σάμσουνσπορ: Διπλό μεταγραφικό «χτύπημα» πριν τον Παναθηναϊκό
Με δύο σημαντικές προσθήκες ενισχύθηκε η Σάμσουνσπορ, η προσεχής αντίπαλος του Παναθηναϊκού στα play-offs του Europa League.
Η τουρκική ομάδα ανακοίνωσε το βράδυ της Παρασκευής (15/8) τον Αφόνσο Σόουζα και τον Τόνι Μπορέβκοβιτς. Όσον αφορά τον Σόουζα, η Σάμσουνσπορ τον απέκτησε από τη Λεχ Πόζναν για 3.5 εκατ. ευρώ. Ο 25χρονος Πορτογάλος μέσος είχε αναδειχθεί την περασμένη σεζόν ως ο καλύτερος μέσος.
Kulübümüz, Portekizli futbolcu Afonso Sousa ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. ✍️🍓
Samsunspor ailesine hoş geldin Afonso! 🤝#AfonsoSousa #Samsunspor pic.twitter.com/S2exdrhp0q— Samsunspor 🇹🇷 (@Samsunspor) August 15, 2025
Δείτε ΕπίσηςΠαναθηναϊκός: Αυτή είναι η Σάμσουνσπορ, που θα βρει στον δρόμο του για το Europa League
Η έτερη μεταγραφική προσθήκη, ο 28χρονος στόπερ Μπορέβκοβιτς αποκτήθηκε από την Βιτόρια Γκιμαράες και είναι η πρώτη μεταγραφή κεντρικού αμυντικού φέτος για την Σάμσουνσπορ.
Hoş geldin Toni! 🎉#Samsunspor #ToniBorevković pic.twitter.com/ogiJEWm1ov— Samsunspor 🇹🇷 (@Samsunspor) August 15, 2025
Θυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την τουρκική ομάδα στις 21 Αυγούστου για την πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση, με τη ρεβάνς να είναι προγραμματισμένη μία εβδομάδα αργότερα (28/8) στην Τουρκία.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.