Δύο νέους παίκτες ανακοίνωσε η προσεχής αντίπαλος του Παναθηναϊκού στα play-offs του Europa League, Σάμσουνσπορ, που ενισχύθηκε σε άμυνα και μεσαία γραμμή.

Με δύο σημαντικές προσθήκες ενισχύθηκε η Σάμσουνσπορ, η προσεχής αντίπαλος του Παναθηναϊκού στα play-offs του Europa League.

Η τουρκική ομάδα ανακοίνωσε το βράδυ της Παρασκευής (15/8) τον Αφόνσο Σόουζα και τον Τόνι Μπορέβκοβιτς. Όσον αφορά τον Σόουζα, η Σάμσουνσπορ τον απέκτησε από τη Λεχ Πόζναν για 3.5 εκατ. ευρώ. Ο 25χρονος Πορτογάλος μέσος είχε αναδειχθεί την περασμένη σεζόν ως ο καλύτερος μέσος.

Η έτερη μεταγραφική προσθήκη, ο 28χρονος στόπερ Μπορέβκοβιτς αποκτήθηκε από την Βιτόρια Γκιμαράες και είναι η πρώτη μεταγραφή κεντρικού αμυντικού φέτος για την Σάμσουνσπορ.

Θυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την τουρκική ομάδα στις 21 Αυγούστου για την πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση, με τη ρεβάνς να είναι προγραμματισμένη μία εβδομάδα αργότερα (28/8) στην Τουρκία.