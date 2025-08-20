Ο Ντάβιντε Καλάμπρια θα βρίσκεται στην λίστα του Παναθηναϊκού για τα δύο παιχνίδια με την Σάμσουνσπορ για τα Play Offs του Europa League. Εκτός έμεινε ο τραυματίας Γεντβάι.

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία για το πρώτο παιχνίδι με την Σάμσουνσπορ για τα Play Offs του Europa League και στην συνέχεια οι «πράσινοι» γνωστοποίησαν την λίστα της ομάδας για τα ματς αυτά. Σε αυτή συμπεριλήφθηκε ο Ντυάβιντε Καλάμπρια που ανακοινώθηκε πριν λίγες ημέρες, ενώ εκτός έμεινε ο τραυματισμένος Γεντβάι. Επίσης επιστρέφει και ο Τάσος Μπακασέτας που ξεπέρασε το πρόβλημα που αντιμετώπιζε.

Αναλυτικά ο Παναθηναϊκός ανέφερε στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας τα εξής: «Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε την Τετάρτη η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει του αγώνα της προκριματικής φάσης του Europa League κόντρα στη Σαμσούνσπορ (21/8, 21.00) στο ΟΑΚΑ.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση και rondo, συνεχίστηκε με τακτική και παιχνίδι και ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στις στατικές φάσεις και στα τελειώματα. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Φίλιπ Τζούριτσιτς ενώ θεραπεία έκανε ο Τιν Γεντβάι.

Η λίστα που δηλώθηκε στην UEFA για τους αγώνες κόντρα στη Σαμσούνσπορ είναι η εξής: Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ιωαννίδης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Πελίστρι, Γερεμέγεφ, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Κυριακόπουλος, Φικάι, Λάβδας, Σκαρλατίδης».