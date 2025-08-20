Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Πέμπτη την Σάμσουνσπορ για τα Play Offs του Europa League με τον Γιάννη Αλαφούζο να δίνει το παρόν στην τελευταία προπόνηση όπως είχε κάνει και πριν το παιχνίδι με την Σαχτάρ.

Στο Κορωπί για να παρακολουθήσει την τελευταία προπόνηση του Παναθηναϊκού πριν το μεγάλο παιχνίδι με την Σάμσουνσπορ για τα Play Offs του Europa League βρέθηκε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, Γιάννης Αλαφούζος.

Ο μεγαλομέτοχος του «τριφυλλιού» τα είπε με τον Γιάννη Παπαδημητρίου, ενώ έδειξε σε όλους;, παίκτες και τεχνική ηγεσία, πως είναι δίπλα στην ομάδα εν' όψει των δύο εξαιρετικά σημαντικών αγώνων με τους Τούρκους. Ο Γιάννης Αλαφούζος μάλιστα είχε κάνει το ίδιο, να βρεθεί δηλαδή στην τελευταία προπόνηση και πριν το πρώτο ματς με την Σαχτάρ για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League με τους «πράσινους» να παίρνουν την πρόκριση για τα Play Offs.