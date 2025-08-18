Άνοιξαν οι αιτήσεις για τα εισιτήρια του εκτός έδρας ματς του Παναθηναϊκου με την Σαμσουνσπόρ

Ο Παναθηναϊκός ενημέρωσε τους οπαδούς του πως άνοιξαν οι αιτήσεις για τα εισιτήρια για τον εκτός έδρας αγώνα με την Σαμσουνσπόρ την επόμενη εβδομάδα.

Από σήμερα Δευτέρα (18/08) οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού θα μπορούν να κάνουν το αίτημά τους για να προμηθευτούν εισιτήρια για τον εκτός έδρας με την Σαμσουνσπόρ την επόμενη Πέμπτη (28/08-20:00) για τα Play Offs του Europa League.

Τα εισιτήρια κοστίζουν 15 ευρώ και η διορία λήγει την επόμενη Δευτέρα (25/08) στις 14:00

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους της που ενδιαφέρονται να αγοράσουν εισιτήριο για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Σαμσούνσπορ, τα εξής:

– Θα πρέπει να υποβάλουν σχετικό αίτημα αποκλειστικά μέσω email στο [email protected] από τη Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025 έως και τη Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025 και ώρα 14.00.

– Το αίτημα θα πρέπει να περιλαμβάνει, για κάθε κάτοχο εισιτηρίου, τα παρακάτω στοιχεία, γραμμένα με κεφαλαία λατινικά γράμματα:

ΟΝΟΜΑ

ΕΠΙΘΕΤΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

EMAIL

– Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος εισιτηρίου διαρκείας, παρακαλούμε να αναγραφεί και ο κωδικός εισιτηρίου (Gov Code), καθώς οι κάτοχοι διαρκείας έχουν προτεραιότητα στην κατανομή των εισιτηρίων.

– Σε περίπτωση που το αίτημα γίνει αποδεκτό, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας προκειμένου να μας αποστείλετε τα στοιχεία μετακίνησης και διαμονής σας στην Τουρκία, σύμφωνα με τις οδηγίες της UEFA.

– Το κόστος αγοράς εισιτηρίου ανέρχεται στα 15 ευρώ».