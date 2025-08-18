Άνοιξαν οι αιτήσεις για τα εισιτήρια του εκτός έδρας ματς του Παναθηναϊκου με την Σαμσουνσπόρ

Παναθηναϊκός: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τα εισιτήρια του εκτός έδρας ματς με την Σαμσουνσπόρ
Από σήμερα Δευτέρα (18/08) οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού θα μπορούν να κάνουν το αίτημά τους για να προμηθευτούν εισιτήρια για τον εκτός έδρας με την Σαμσουνσπόρ την επόμενη Πέμπτη (28/08-20:00) για τα Play Offs του Europa League.
Τα εισιτήρια κοστίζουν 15 ευρώ και η διορία λήγει την επόμενη Δευτέρα (25/08) στις 14:00
Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού
Δείτε ΕπίσηςΚαλάμπρια: «Στόχος η κορυφή με τον Παναθηναϊκό, θέλω να δω τις φωτογραφίες μου στο προπονητικό κέντρο» (vid)
«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους της που ενδιαφέρονται να αγοράσουν εισιτήριο για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Σαμσούνσπορ, τα εξής:
– Θα πρέπει να υποβάλουν σχετικό αίτημα αποκλειστικά μέσω email στο [email protected] από τη Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025 έως και τη Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025 και ώρα 14.00.
– Το αίτημα θα πρέπει να περιλαμβάνει, για κάθε κάτοχο εισιτηρίου, τα παρακάτω στοιχεία, γραμμένα με κεφαλαία λατινικά γράμματα:
- ΟΝΟΜΑ
- ΕΠΙΘΕΤΟ
- ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ
- ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
– Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος εισιτηρίου διαρκείας, παρακαλούμε να αναγραφεί και ο κωδικός εισιτηρίου (Gov Code), καθώς οι κάτοχοι διαρκείας έχουν προτεραιότητα στην κατανομή των εισιτηρίων.
– Σε περίπτωση που το αίτημα γίνει αποδεκτό, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας προκειμένου να μας αποστείλετε τα στοιχεία μετακίνησης και διαμονής σας στην Τουρκία, σύμφωνα με τις οδηγίες της UEFA.
– Το κόστος αγοράς εισιτηρίου ανέρχεται στα 15 ευρώ».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.