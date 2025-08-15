ΠΑΟΚ: Οι ηγετικές ομιλίες Πέλκα και Ζίβκοβιτς πριν της ρεβάνς με τη Βόλφσμπεργκερ (vid)
Ο ΠΑΟΚ «άλωσε» το Κλάγκενφουρτ, καθώς χάρη στη «ρουκέτα» του Μαντί Καμαρά υπέταξε στην παράταση τη Βόλφσμπεργκερ και προκρίθηκε στα Play Offs του Europa League. Η ασπρόμαυρη ΠΑΕ δημοσίευσε video από τα αποδυτήρια πριν τη ρεβάνς με τις ηγετικές ομιλίες εμψύχωσης των αρχηγών Δημήτρη Πέλκα και Αντρίγια Ζίβκοβιτς.
«Νιώστε ποιο κλαμπ αντιπροσωπεύουμε. Νιώστε αυτή τη φανέλα. Νιώστε τι αισθάνομαι για αυτή τη φανέλα, ο Βαλάντης και εκατομμύρια κόσμου. Φλόγα! Το πιο σημαντικό είναι δείξουμε πόσο θέλουμε να κερδίσουμε. Θα βγούμε έξω απόψε και θα δείξουμε πόσο θέλουμε να κερδίσουμε», είπε ο διεθνής Έλληνας μεσοεπιθετικός
Από την πλευρά του ο διεθνής Σέρβος winger ανέφερε: «Είδαμε στο πρώτο παιχνίδι ότι πρέπει να παίξουμε καλύτερα. Αν δεν αντιδράσουμε δεν θα είμαστε χαρούμενοι στο τέλος. Πρέπει να είμαστε πιο επιθετικοί και να παλεύουμε για τις δεύτερες μπάλες, να έχουμε την κατοχή και να αλλάζουμε πλευρές.
Παιδιά έχουμε περισσότερη ποιότητα, είμαστε καλύτερη ομάδα, αλλά δεν το δείξουμε εκεί έξω δεν σημαίνει τίποτα. Για αυτό θα παίξουμε για να προκριθούμε και για να είμαστε όλοι χαρούμενοι. Πάμε παιδιά».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.