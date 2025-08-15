Παναθηναϊκός: Ο Ιωαννίδης έσυρε τον χορό στα αποδυτήρια μετά την πρόκριση με τη Σαχτάρ!
Άκρως πανηγυρικές οι εικόνες από τα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού μετά τη νίκη - πρόκριση στα πέναλτι με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ με το... μενού να έχει και χορό!
Τα φλας άστραψαν και στα αποδυτήρια μετά το Σαχτάρ - Παναθηναϊκός. Χαρακτηριστικό είναι πως ο Ιωαννίδης έσυρε τον χορό μαζί με τον Κώτσιρα και άλλους παίκτες της ομάδας του Βιτόρια. Έτσι πανηγύρισαν τη νίκη - πρόκριση του Παναθηναϊκού στα πέναλτι επί των Ουκρανών.
@Photo credits: INTIME, ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - INTIME
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.