Άκρως πανηγυρικές οι εικόνες από τα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού μετά τη νίκη - πρόκριση στα πέναλτι με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ με το... μενού να έχει και χορό!

Τα φλας άστραψαν και στα αποδυτήρια μετά το Σαχτάρ - Παναθηναϊκός. Χαρακτηριστικό είναι πως ο Ιωαννίδης έσυρε τον χορό μαζί με τον Κώτσιρα και άλλους παίκτες της ομάδας του Βιτόρια. Έτσι πανηγύρισαν τη νίκη - πρόκριση του Παναθηναϊκού στα πέναλτι επί των Ουκρανών.