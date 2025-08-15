Με τον Ντραγκόφσκι να πιάνει δύο πέναλτι και τον Μαντσίνι να ευστοχεί στο τελευταίο ο Παναθηναϊκός πήρε την πρόκριση στα Play Offs του Europa League. Δείτε την ψυχοφθόρα διαδικασία αλλά και τις καλύτερες στιγμές της αναμέτρησης.

Μετά από 120 λεπτά στα οποία δεν μπήκε γκολ, όπως και στα 90 του ΟΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός με την Σαχτάρ έλυσαν τις διαφορές τους στα πέναλτι. Εκεί οι «πράσινοι» με τεράστιο πρωταγωνιστή τον Ντραγκόφσκι επικράτησαν με 4-3 και πήραν την πρόκριση για τα Play Offs του Europa League και θα αντιμετωπίσουν την Σάμσουνσπορ.

Η διαδικασία των πέναλτι

0-0 Ναζαρίνα (αστοχεί)

0-1 Ιωαννίδης

1-1 Τομπίας

1-2 Γερεμέγεφ

2-2 Μπονταρένκο

2-2 Σιώπης (το στέλνει στην αγκαλιά του Ρίζνικ)

3-2 Νέβερτον

3-3 Τσιριβέγια

3-3 Ελίας (διώχνει ο Ντραγκόφσκι)

3-3 Ζαρουρί (τραγική εκτέλεση πάνω από το δοκάρι)

3-3 Πέδρο Ενρίκε (διώχνει και πάλι ο Ντραγκόφκι)