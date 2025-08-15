Σαχτάρ – Παναθηναϊκός: Τα πέναλτι που έδωσαν την πρόκριση στους «πράσινους» (vid)
Μετά από 120 λεπτά στα οποία δεν μπήκε γκολ, όπως και στα 90 του ΟΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός με την Σαχτάρ έλυσαν τις διαφορές τους στα πέναλτι. Εκεί οι «πράσινοι» με τεράστιο πρωταγωνιστή τον Ντραγκόφσκι επικράτησαν με 4-3 και πήραν την πρόκριση για τα Play Offs του Europa League και θα αντιμετωπίσουν την Σάμσουνσπορ.
Η διαδικασία των πέναλτι
0-0 Ναζαρίνα (αστοχεί)
0-1 Ιωαννίδης
1-1 Τομπίας
1-2 Γερεμέγεφ
2-2 Μπονταρένκο
2-2 Σιώπης (το στέλνει στην αγκαλιά του Ρίζνικ)
3-2 Νέβερτον
3-3 Τσιριβέγια
3-3 Ελίας (διώχνει ο Ντραγκόφσκι)
3-3 Ζαρουρί (τραγική εκτέλεση πάνω από το δοκάρι)
3-3 Πέδρο Ενρίκε (διώχνει και πάλι ο Ντραγκόφκι)
