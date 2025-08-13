Ώρα αλήθειας για τον ΠΑΟΚ στο… καυτό Κλάγκενφουρτ

Με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 35°C ο ΠΑΟΚ μετράει αντίστροφα για τη μεγάλη μάχη πρόκρισης απέναντι στη Βόλφσμπεργκερ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ – ΚΛΑΓΚΕΝΦΟΥΡΤ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΝΤΟΥΛΙΔΗΣ

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στο Κλάγκενφουρτ, εκεί όπου αύριο το απόγευμα (20:00 – OPEN TV), σε συνθήκες που θυμίζουν Ελλάδα με τη θερμοκρασία να ξεπερνά τους 35°C, θα διεκδικήσει την πρόκριση στα πλέι οφ του Europa League απέναντι στη Βόλφσμπεργκερ, έχοντας ως αντίπαλο τη Ριέκα, όπως συνέβη και το 2021.

Οι γηπεδούχοι, αντί για τη φυσική τους έδρα 50 χλμ. βορειότερα, επέλεξαν το «Wörthersee Stadion» των 30.000 θέσεων, με περίπου 500 φίλους του Δικεφάλου να ταξιδεύουν για να στηρίξουν την ομάδα.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου αναγνώρισε πως το 0-0 του πρώτου αγώνα αφήνει τα πάντα ανοιχτά: «Είναι ένα αποτέλεσμα που κρατά όλους συγκεντρωμένους, και τις δύο ομάδες, δεν υπάρχει πλεονέκτημα ή μειονέκτημα». Για το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ δεν είχε τελική στην εστία στην Τούμπα, τόνισε: «Δεν ξέρω τι θα αλλάξει σε αυτόν τον τομέα, αυτό που ξέρω είναι ότι πρέπει να κερδίσουμε».

Η απουσία του Τάισον αναγκάζει τον τεχνικό του ΠΑΟΚ να αλλάξει τα πλάνα του, ωστόσο ο ίδιος δεν στέκεται σε δικαιολογίες: «Γνωρίζετε πολύ καλά ότι δεν παραπονιέμαι όταν λείπει κάποιος. Όλοι πρέπει να είναι έτοιμοι». Εκτίμησε ότι ο Βραζιλιάνος θα είναι «πλήρως έτοιμος μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων τον Σεπτέμβριο».

Η πιθανή ενδεκάδα περιλαμβάνει τον Παβλένκα κάτω από τα δοκάρια, τετράδα άμυνας τους Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδη και Μπάμπα, δίδυμο Οζντόεφ–Μεϊτέ στον άξονα και τους Ζίβκοβιτς, Ιβανούσετς, Κωνσταντέλια πίσω από τον προωθημένο Τσάλοφ. Για τον Ρώσο φορ υπάρχει ενδιαφέρον από την Καϊσέρισπορ, με πρόταση δανεισμού και οψιόν αγοράς.

Η Βόλφσμπεργκερ, που προέρχεται από δύο θετικές εμφανίσεις στο πρωτάθλημα, βλέπει τον αγώνα ως ευκαιρία για μια ιστορική πρόκριση. Ο προπονητής της, Ντμίταρ Κιουμπάουερ, κράτησε χαμηλούς τόνους παρά την καλή εικόνα στο πρώτο ματς: «Θα μπούμε στο παιχνίδι με θετικά συναισθήματα, όμως δεν πρέπει να κάνουμε το λάθος να πιστέψουμε πως η καλή εμφάνιση του πρώτου παιχνιδιού θα μας οδηγήσει στην πρόκριση».

Οι Αυστριακοί θα στηριχθούν στην ταχύτητα στα άκρα και στη σταθερή αμυντική τους λειτουργία, ελπίζοντας να εκμεταλλευτούν την έδρα και τον ρυθμό που έχουν ήδη αποκτήσει από τις πρώτες αγωνιστικές.