Προπονητής Βόλφσμπεργκερ: «'Καυτό' το ματς κόντρα στον ΠΑΟΚ, οι πιθανότητες πρόκρισης έχουν βελτιωθεί»

Ο προπονητής της ομάδας της Βόλφσμπεργκερ, Ντμίταρ Κιουμπάουερ, μίλησε για τη ρεβάνς με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ.

Ο κόουτς Κιουπάουερ στις δηλώσεις του πριν το Βόλφσμπεργκερ - ΠΑΟΚ επισήμανε για:

Τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ: Σίγουρα είναι ένα πλεονέκτημα πως προερχόμαστε δύο καλές εμφανίσεις. Θα μπούμε στο παιχνίδι με θετικά συναισθήματα. Θα είναι ένα "καυτό" ματς κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Οι πιθανότητες πρόκρισης μας έχουν βελτιωθεί ελαφρώς μετά το πρώτο παιχνίδι, αλλά δεν είναι αλήθεια ότι το αποτέλεσμα μας καθιστά φαβορί. Δεν πρέπει να κάνουμε το λάθος να πιστέψουμε πως η καλή εμφάνιση του πρώτου παιχνιδιού θα μας οδηγήσει στην πρόκριση.

Το εάν αποτελεί ντεσαβαντάζ ότι δεν θα παίξει η ομάδα του στη φυσική του έδρα: Το συγκεκριμένο γήπεδο αυτό μας φέρνει όμορφες αναμνήσεις, λόγω του περσινού τελικού Κυπέλλου. Όμως, οι συνθήκες ήταν εντελώς διαφορετικές τότε, επειδή υπήρχε αρκετός κόσμος. Πρέπει να δεχθούμε την κατάσταση όπως είναι. Φυσικά ελπίζω να έρθουν πολλοί θεατές και να δημιουργήσουν μια καλή ατμόσφαιρα. Ακόμα και αυτό να μην συμβεί πάντως, η δουλειά που πρέπει να κάνουμε θα είναι η ίδια.