Τελικός Κυπέλλου Γυναικών: Υπέροχη ατμόσφαιρα στο Αγρίνιο από τους φίλους ΠΑΟΚ και Αστέρα
Ποδοσφαιρική γιορτή στο Αγρίνιο. Στο γήπεδο του Παναιτωλικού φιλοξενείται ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας Γυναικών μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Αστέρα Τρίπολης και όπως είχατε διαβάσει στο Gazzetta στις εξέδρες βρίσκονται φίλαθλοι και των δυο ομάδων.
Οι φίλοι των δυο φιναλίστ έχουν μοιραστεί την μεγάλη κερκίδα του «κλουβιού» του Τίτορμου και αμφότερες οι πλευρές έχουν δημιούργησει υπέροχη ατμόσφαιρα.
Τα video Gazzetta από τον τελικό Κυπέλλου Γυναικών στο Αγρίνιο
Οι φίλοι του Αστέρα Τρίπολης... ζεσταίνουν το κλίμα πριν τον τελικό του Κυπέλλου Γυναικών με τον ΠΑΟΚ pic.twitter.com/wpzBSEPByG— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) May 24, 2026
Οι φίλοι του ΠΑΟΚ δίνουν τον δικό τους παλμό πριν τον τελικό του Κυπέλλου Γυναικών με τον Αστέρα Τρίπολης pic.twitter.com/Ct8B5bfyrz— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) May 24, 2026
Δυναμώνουν οι φωνές των φίλων Αστέρα και ΠΑΟΚ πριν την έναρξη του τελικού Κυπέλλου Γυναικών στο Αγρίνιο pic.twitter.com/EWBdGVdmaj— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) May 24, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.