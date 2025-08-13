Λουτσέσκου: «Μετά την διακοπή έτοιμος ο Τάισον, ο Καμαρά είναι διαθέσιμος για αύριο»

Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου ανέφερε πως ο Τάισον όχι μόνο δεν θα αγωνιστεί κόντρα στην Βόλσφμπεργκερ αλλά θα μείνει εκτός μέχρι και την διακοπή για τα ματς των εθνικών ομάδων. Στον αντίποδα επισήμανε πως ο Μαντί Καμαρά είναι διαθέσιμος για το ματς με τους Αυστριακούς.

Ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται την Πέμπτη από την Βόλσφμπεργκερ στη ρεβάνς του 0-0 της Τούμπας για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League. Στο ματς αυτό οι Θεσσαλονικείς θα ποαίξουν χωρίς τον Τάισον με τον Ραζβάν Λουτσέσκου στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου να αναφέρει πως ο Βραζιλιάνος θα μείνει εκτός μέχρι και την διακοπή για τους αγώνες των εθνικών ομάδων.

Αναλυτικά ο Ρουμάνος τεχνικός ανέφερε τα εξής: «Ο Τάισον δεν είναι με εμάς, αλλά γνωρίζετε πολύ καλά ότι δεν παραπονιέμαι όταν λείπει κάποιος, όλοι πρέπει να είναι έτοιμοι, το θέμα είναι να αντιδράμε σωστά, το πιο σημαντικό που περιμένω είναι οι αντιδράσεις σε κάθε στιγμή του αγώνα, αυτό μας έλειψε την προηγούμενη εβδομάδα και έδωσε την δυνατότητα στον αντίπαλό μας να έχει καλύτερη εικόνα. Ξαναλέω, το πιο σημαντικό η ομάδα να έχει δυνατή νοοτροπία και συγκέντρωση σε κάθε φάση του παιχνιδιού, να είναι μία ομάδα που να δουλέψει μαζί, αυτό ειναι το πιο δυνατό μας σημείο.

Δεν είμαι γιατρός να απαντήσω πόσο θα μείνει ο Τάισον εκτός, αλλά η αίσθησή μου είναι ότι θα είναι πλήρως έτοιμος μετά την διακοπή των εθνικών ομάδων τον Σεπτέμβριο».

Για το αν είναι έτοιμος ο ΠΑΟΚ για να πάρει το αποτέλεσμα πρόκρισης: «Θα το δούμε αύριο πόσο έτοιμη είναι η ομάδα. Εχω την αίσθηση ότι όλοι είναι αφοσιωμένοι, έχει περάσει μία ακόμη εβδομάδα προπονήσεων. Είναι ένα αποτέλεσμα αυτό του πρώτου αγώνα που κρατά όλους συγκεντρωμένους, και τις δύο ομάδες, δεν έχει κάποιος πλεονέκτημα ή μειονέκτημα».

Για το αν τον προβληματίζει το «μηδέν τελικές στη εστία» του πρώτου αγώνα: «Δεν ξέρω τι θα αλλάξει σε αυτόν τον τομέα που λέτε, αυτό που ξέρω είναι ότι πρέπει να κερδίσουμε».