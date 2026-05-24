Ο πρωταθλητής ΠΑΟΚ επικράτησε με 2-0 του αξιόμαχου Αστέρα Τρίπολης στον τελικό Κυπέλλου Ελλάδας Γυναικών και γιόρτασε τα 100 χρόνια... άχαστος και νταμπλούχος! Αποστολή στο Αγρίνιο: Βασίλης Μπαλατσός

Ο ΠΑΟΚ στα 100 του χρόνια ήταν η καλύτερη ομάδα στο ποδόσφαιρο Γυναικών και το επιβεβαίωσε με αήττητο νταμπλ! Η ομάδα του Θανάση Πατρικίδη μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος νίκησε με 2-0 τον αξιόμαχο Αστέρα Τρίπολης με 2-0 στον τελικό Κυπέλλου Γυναικών στο γήπεδο του Παναιτωλικού και σήκωσε το τρόπαιο για 8η φορά στην ιστορία του τμήματος.

Μια στατική φάση έκανε τη διαφορά

Ο τελικός ήταν πολύ ισορροπημένος από το πρώτο μέρος. Η πρώτη τελική ήρθε στο 3ο λεπτό με το άστοχο συρτό σουτ της Γκατσανίτσα, ενώ στο 12' το εκτός ισορροπίας σουτ της Μπράμε δεν ανησύχησε τη Νόιχαους. Δέκα λεπτά αργότερα, στο 22', η Αντρέεφσκα απείλησε με σουτ μέσα από την περιοχή, αλλά δεν βρήκε εστία.

Η καλύτερη στιγμή για τον Αστέρα ήταν στο 23ο λεπτό, όταν η Γούλας εκτέλεσε απευθείας και με δύναμη φάουλ, αλλά η Νόιχαους με δυσκολία απομάκρυνε σε κόρνερ. Με τη συμπλήρωση μισής ώρας, η Γιαννακά δοκίμασε το πόδι της, όμως η Γρηγοριάδου μπλόκαρε εύκολα.

Τελικά το γκολ ήρθε για τον ΠΑΟΚ στο 33' έπειτα από στατική φάση. Η αρχηγός Μήτκου εκτέλεσε το φάουλ και η Γκούνη με άψογη κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της Γρηγοριάδου για το 1-0. Οι Κιτρινομπλέ θα μπορούσαν να ισοφαρίσουν στο 45', όμως η Μπράμε αστόχησε με κεφαλιά έπειτα από σέντρα της Τζαφέρη και, συνεπώς, το σκορ δεν άλλαξε μέχρι την ανάπαυλα.

Δοκάρι ο ΠΑΟΚ, δοκάρι ο Αστέρας και... Game Over από την Τζούρτζεβιτς

Ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να «τελειώσει» τον τελικό από το 50ο λεπτό, όταν η Αντρέεφσκα με κεφαλιά από κοντά σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι της κιτρινομπλέ εστίας. Από την πλευρά τους και οι παίκτριες του Μάσαρικ είχαν δοκάρι, στο 66ο λεπτό, όταν η Σπυριδωνίδου έφυγε στον χώρο, πάτησε περιοχή, έκανε το σουτ και σημάδεψε το οριζόντιο.

Στο 76ο λεπτό ο ΠΑΟΚ είχε τεράστια διπλή ευκαιρία. Η Μήτκου εκτέλεσε κόρνερ, η Προξένου απομάκρυνε πάνω από τη γραμμή, εξ επαφής σουτ της Τζούρτζεβιτς και η Γούλα με το σώμα έσωσε σίγουρο γκολ.

Ο ΠΑΟΚ «κλείδωσε» το ντάμπλ στο 86ο λεπτό. Η Γκατσανίτσα έφυγε από τα δεξιά, έκανε το παράλληλο γύρισμα και η Τζούρτζεβιτς με πλάσε διαμόρφωσε το τελικό 2-0, με το οποίο οι Ασπρόμαυρες κατέκτησαν το Κύπελλο.

ΠΑΟΚ: Νόιχαους, Γκούνη, Γουίχι (83' Κιουξερίδου), Λόπις, Γιαννακά, Μήτκου, Στίγκλμαϊρ, Αργυρίου (71' Αργυρίου), Δρακογιαννάκη (83' Βαρδαλή), Γκακανίτσα, Αντρέεφσκα (90' Γιοβάνη)

Αστέρας Τρίπολης: Γρηγοριάδου, Γκάτσου, Κάστανον, Προξένου, Μπράμε, Σπυριδωνίδου (78' Μελισσού), Μεντόσα (83' Δαφέρμου), Γούλα, Τζαφέρη (59' Μιχαήλ), Πίτσιου (59' Μπατσέλι), Γεωργαντζή