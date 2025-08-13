Ο Παναθηναϊκός που ολοκλήρωσε το ταξίδι για την Κρακοβία και όσα άξιζαν από την πτήση. Αποστολή στην Πολωνία: Σωτήρης Μυκονίου

Σε πολωνικό έδαφος βρίσκεται πλέον η αποστολή του Παναθηναϊκού , αφού προσγειώθηκε στην Κρακοβία, έπειτα από ταξίδι 2 ωρών και μια καθυστέρηση ακόμη μιας ώρας.

Οι "Πράσινοι" συνάντησαν θερμοκρασία 30 βαθμών στην πολωνική πόλη, με την ζέστη να είναι υπαρκτή, αλλά σε καλύτερη επίπεδα από κείνη της Ελλάδας. Στην πτήση κυριαρχούσε ένα θετικό βάιμπ μεταξύ των ανθρώπων της αποστολής θέλοντας προφανώς να αποσυμπιεστούν και από την κρισιμότητα του αγώνα.

Οι Κότσαρης και Κυριακόπουλος έχουν ενταχθεί πλέον για τα καλά άμεσα στο ελληνικό παρεάκι που έχει δημιουργηθεί με τους Κώτσιρα, Ιωαννίδη και Σιώπη. Οι δύο τελευταίοι ήταν εκείνοι που αποτέλεσαν και τους μπροστάρηδες στον όποιο χαβαλέ γινόταν, αφού όπου κι αν άκουγες γέλια και γυρνούσες το κεφάλι σου, θα ήταν παρών ο ένας από τους δύο.

Ο Ντάνιελ Μαντσίνι έκανε προπόνηση τα γαλλικά του μιλώντας με τους Τουμπά και Ζαρουρί δείχνοντας πως έχει και τρίτη γλώσσα στο παλμαρέ του πέρα από ισπανικά και ελληνικά. Αχώριστοι έχουν γίνει οι Λαφόν και Τσιριβέγια, που γνωρίζονταν ήδη από την κοινή τους παρουσία στην Λανς.

Άλλοι φρόντισαν να περάσουν την ώρα τους ρίχνοντας έναν υπνάκο, άλλοι, όπως ο Ντραγκόφσκι, παίζοντας παιχνίδια στο κινητό και κάποιοι ακόμη ακούγοντας μουσική. Κατά την έξοδο της ομάδας από το αεροδρόμιο την περίμεναν εκεί δύο τρεις Πολωνοί κρατώντας άλμπουμ με φωτογραφίες των παικτών, τις οποίες τους ζητούσαν να υπογράψουν.

Τώρα η αποστολή του "τριφυλλιού" με πούλμαν στο ξενοδοχείο όπου θα καταλύσει η αποστολή για να ξεκουραστούν ενόψει της απογευματινής προπόνησης. Στις 19:15 ώρα Ελλάδος είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη Τύπου του "τριφυλλιού", όπου θα μιλήσει ο Ρούι Βιτόρια κι ένας από τους παίκτες της ομάδας.

Λίγο μετά την ολοκλήρωσή της, στις 20:00, θα λάβει χώρα η προπόνηση του Παναθηναϊκού, η τελευταία ενόψει της ρεβάνς με την Σαχτάρ Ντόνετσκ την Πέμπτη (14/08) για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.

Υπενθυμίζουμε πως ο Φίλιπ Τζούρισιτς δεν ταξίδεψε με την υπόλοιπη αποστολή, αφού δεν μπόρεσε να ξεπεράσει τις ενοχλήσεις που αντιμετώπιζε στην γάμπα τις τελευταίες μέρες και προτιμήθηκε να μην ρισκάρει, αφού υπήρχαν σοβαρές πιθανότητές να επιδεινωθεί σοβαρά η κατάστασή του.