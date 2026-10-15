Παναθηναϊκός - Μπόρατς: Ο Ντέσερς κέρδισε δεύτερο πέναλτι μέσω VAR σε 4 λεπτά και άνοιξε το σκορ
O Σίριλ Ντέσερς έκανε άνω - κάτω την άμυνα της Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Στο πρώτο 10λεπτο του αγώνα ο Νιγηριανός φορ του Παναθηναϊκού κέρδισε δύο πέναλτι μέσω VAR, σε απόσταση 4 λεπτών, με τον ίδιο να εκτελεί εύστοχα το δεύτερο, εν αντιθέσει με τον Ταμπόρδα.
Έπειτα από νέα πάσα του Ουναΐ ο Ντέσερς πάτησε περιοχή και ανατράπηκε από τον Μπάτ Μέιγιερς. Ο διαιτητής έδωσε την παράβαση έπειτα από υπόδειξη του VAR και ο Αφρικανός επιθετικός έκανε το 1-0.
Το πέναλτι που κέρδισε και εκτέλεσε εύστοχα ο Ντέσερς για το 1-0
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