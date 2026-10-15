Μέσα σε διάστημα 4 λεπτών στον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Μπόρατς ο Ντέσερς κέρδισε δύο πέναλτι, μέσω VAR, όμως ο ίδιος εκτέλεσε το δεύτερο κι ευστόχησε για το 1-0.

O Σίριλ Ντέσερς έκανε άνω - κάτω την άμυνα της Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Στο πρώτο 10λεπτο του αγώνα ο Νιγηριανός φορ του Παναθηναϊκού κέρδισε δύο πέναλτι μέσω VAR, σε απόσταση 4 λεπτών, με τον ίδιο να εκτελεί εύστοχα το δεύτερο, εν αντιθέσει με τον Ταμπόρδα.

Έπειτα από νέα πάσα του Ουναΐ ο Ντέσερς πάτησε περιοχή και ανατράπηκε από τον Μπάτ Μέιγιερς. Ο διαιτητής έδωσε την παράβαση έπειτα από υπόδειξη του VAR και ο Αφρικανός επιθετικός έκανε το 1-0.

Το πέναλτι που κέρδισε και εκτέλεσε εύστοχα ο Ντέσερς για το 1-0