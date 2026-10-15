Ο επιθετικός του Παναθηναϊκού Σίριλ Ντέσερς έφτασε τα 11 γκολ σε φάση ομίλων ή League Phase στο Conference League.

Το Conference League είναι η διοργάνωσή του. Ο επιθετικός του Παναθηναϊκού Σίριλ Ντέσερς, ο οποίος έλειψε πάρα πολύ την περασμένη σεζόν λόγω τραυματισμών, στα προκριματικά έβαλε τη σφραγίδα του.

Ο 31χρονος διεθνής Νιγηριανός φορ, ο οποίος αφίχθη μετά την πώληση του Ιωαννίδη, με αγορά 4 και πλέον εκατ. ευρώ από τη Ρέιντζερς κι έχει από τα μεγαλύτερα συμβόλαια στον σύλλογο, επέστρεψε στο βασικό σχήμα στο ματς με τη Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Κέρδισε ένα πέναλτι, αλλά δεν το αξιοποίησε ο Ταμπόρδα. Κέρδισε και δεύτερο και πήγε ο ίδιος στην άσπρη βούλα. Ο Ντέσερς ευστόχησε για το 1-0 κι έφτασε τα 11 γκολ σε 14 συμμετοχές στο Conference League! Αναφερόμαστε, βέβαια, σε φάση ομίλων ή League Phase κι όχι στα προκριματικά.

Με τα 11 γκολ ο Ντέσερς ισοφάρισε τον φορ του Ολυμπιακού Αγιούμπ Ελ Καμπί. Ο διεθνής Μαροκινός έχει επίσης 11 γκολ, αλλά τα πέτυχε σε μία σεζόν. Την ιστορική περίοδο 2023-24, όπου ήταν ο σκόρερ και στον τελικό με τη Φιορεντίνα.

Ο Ντέσερς με τη σειρά του έχει τα 10 γκολ από τα 11, επίσης σε μία σεζόν. Ήταν την περίοδο 2021-22, όταν ο Ντέσερς πρωταγωνίστησε στην πορεία της Φέγενορντ μέχρι τον τελικό με τη Ρόμα στα Τίρανα και σημείωσε, όπως αναφέραμε, 10 γκολ.

Ο Νιγηριανός φορ του τριφυλλιού θέλει ακόμα 3 γκολ για να πιάσει κορυφή στην ιστορία της διοργάνωσης. Εκεί είναι ο Σουηδός Μίκαελ Ίσακ της πολωνικής Λεχ Πόζναν με 13 γκολ. Στα 12 γκολ είναι ο σπουδαίος διεθνής επιθετικός Βαγγέλης Παυλίδης, ο οποίος στη διοργάνωση έκανε εκπληκτικά πράγματα με τη φανέλα της Άλκμααρ.

Αναλυτικά οι παίκτες με διψήφιο αριθμό γκολ στην ιστορία του Conference League

Μίκαελ Ίσακ - Λεχ Πόζναν 13 γκολ

Βαγγέλης Παυλίδης - Αλκμααρ 12 γκολ

Εράν Ζαχάβι - Αϊντχόφεν, Μακάμπι Τελ Αβίβ 12 γκολ

Αρτούρ Καμπράλ - Βασιλεία, Φιορεντίνα 12 γκολ

Σίριλ Ντέσερς - Παναθηναϊκός, Φέγενορντ 11 γκολ

Αγιούμπ Ελ Καμπί - Ολυμπιακός 11 γκολ

Γκιφτ Όρμπαν - Γάνδη 10 γκολ



