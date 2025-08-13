Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε το ταξίδι του για την Κρακοβία, όπου και θα παίξει για το μέλλον του στο Europa League κόντρα στην Σαχτάρ Ντόνετσκ. Η αποστολή αναχώρησε λίγο μετά το μεσημέρι για την Πολωνία με τον Τζούρισιτς να μένει εκτός.

Ο Παναθηναϊκός αναχώρησε με προορισμό την Κρακοβία το μεσημέρι της Τετάρτης, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Σαχτάρ για δεύτερο φορά στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League με στόχο την πρόκριση στα Play Off της διοργάνωσης και την εξασφάλιση του League Stage του Conference League.

Οι ποδοσφαιριστές των «πρασίνων» εμφανίστηκαν ευδιάθετοι και γεμάτοι με αισιοδοξία ενόψει της ρεβάνς με τους Ουκρανούς πιστεύοντας στην πρόκριση, παρότι την τελευταία στιγμή υπήρξε το απρόοπτο με τον αποκλεισμό του Φιλίπ Τζούριστς λόγω ενοχλήσεων στην γάμπα.

Οι «πράσινοι» έβγαλαν φωτογραφίες με οπαδούς της ομάδας που συνάντησαν εκεί ενώ υπέγραψαν και αυτόγραφα.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με την Σαχτάρ Ντόνετσκ

Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ιωαννίδης, Ζαρουρί, Τετέ, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Μαξίμοβιτς, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Πελίστρι, Γερεμέγεφ, Μπρέγκου, Κυριακόπουλος, Φικάι, Λάβδας, Σκαρλατίδης.

Το βίντεο της άφιξης της αποστολής στο «Ελ. Βενιζέλος».