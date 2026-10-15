Στο 70' ο Κάνγκουα πέτυχε το 2-0 για τον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός στο 70' βρήκε και δεύτερο γκολ κόντρα στη Μπόρατς Μπάνια Λούκα, στην προσπάθειά του να ξεκινήσει με νίκη στη League Phase του Conference League, με σκόρερ τον Κινγκς Κάνγκουα.

Το τριφύλλι κυκλοφόρησε εξαιρετικά τη μπάλα, ο Σαντίνο Αντίνο από αριστερά γύρισε ωραία τη μπάλα στην καρδιά της άμυνας και ο μέσος από τη Ζάμπια με αριστερό σουτ νίκησε τον Γιούρκας για το 2-0.

Δείτε το γκολ του Κάνγκουα