Ο Παναθηναϊκός αναζητά κόντρα στη Σαχτάρ μια πρόκριση που θα το διώξει το καλοκαιρινό άγχος για συμμετοχή σε League Phase και ο Μιχάλης Τσαμπάς γράφει για το... σύνδρομο των χαμένων ευκαιριών που δεν πρέπει να εμφανιστεί στην Κρακοβία.

Δεν είναι και συνηθισμένο φαινόμενο να συμφωνούν «εχθροί και φίλοι» πως σε τρία σερί ευρωπαϊκά ματς ήσουν καλύτερος από τον αντίπαλο, αλλά σε κανένα από αυτά δεν γεύτηκες τη χαρά της νίκης, ενώ ήδη μετράς κι έναν αποκλεισμό. Αν ισχύει αυτό που λέει ο λαός για το «τρίτη και φαρμακερή», τότε ο Παναθηναϊκός έχει κάθε λόγο να αισιοδοξεί για το βράδυ της Πέμπτης (9μμ) στον επαναληπτικό της Κρακοβίας κόντρα στη Σαχτάρ.

Αυτό γιατί στο ΟΑΚΑ μπορεί να έχασε ξανά ένα... τσουβάλι ευκαιρίες (ειδικά αυτή του Σφιντέρσκι) αλλά τουλάχιστον δεν γνώρισε την έννοια της «φαρμακερής» απέναντι στην ποιοτικότατη ομάδα από την Ουκρανία.

Το 0-0 του πρώτου αγώνα προφανώς και κάνει τη ρεβάνς μια εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση για την ομάδα του Ρουί Βιτόρια, που σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελε σε απόσταση δύο εβδομάδων να γνωρίσει και 2ο καλοκαιρινό αποκλεισμό που θα της... φάει ακόμη ένα κανονάκι στο παιχνίδι της «ευρωπαϊκής επιβίωσης». Από την άλλη όμως κυρίως με «μαξιλαράκι» τις εμφανίσεις και κόντρα στη Σαχτάρ, αλλά και στα δύο ματς με την Ρέιντζερς, στον Παναθηναϊκό ελπίζουν πως είναι σε θέση να τα καταφέρουν.

Δεν απαιτείται άλλωστε και καμιά πρωτοφανής υπέρβαση. Σαφώς και η Σαχτάρ είναι μια ομάδα με παίκτες κλάσης, με ποιότητα, αλλά δεν είναι κανένα μεγαθήριο που σου προκαλεί φόβο. Ειδικά από την στιγμή που όσο κι αν βάλουν πλάτη οι Πολωνοί οπαδοί, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε ότι πρόκειται για μια αναμέτρηση σε ουδέτερη έδρα.

Είναι κι αυτό ένα... όπλο στην πράσινη φαρέτρα, μαζί με όλους όσοι ταξιδέψουν στην Κρακοβία για να σταθούν στο πλευρό του Παναθηναϊκού. Το ζητούμενο είναι ένα κι απλό.

Το Τριφύλλι δεν έχει το περιθώριο να... κερνάει ευκαιρίες. Να τις ξοδεύει, να τις πετάει στον κουβά όπως συνέβη στην περασμένη τριάδα ευρωαγώνων του. Το «πρέπει» αυτή την στιγμή πάνω από τα κεφάλια όλων είναι μεγάλο. Στον Παναθηναϊκό θέλουν να κάνουν Δεκαπενταύγουστο έχοντας ήδη... τσεκάρει εισιτήριο για «ομίλους» τον Σεπτέμβριο, είτε πρόκειται για το Europa League, είτε για το Conference. Ξέρουν πολύ καλά πως back to back αποκλεισμός τους βάζει το... κεφάλι στην γκιλοτίνα και θα πρέπει στο «έβγα» του καλοκαιριού να τα παίξουν όλα σε δύο ζαριές.

Να παίξουν δηλαδή με πρόσθετο άγχος, εκατομμύρια ευρώ, ηρεμία στη σεζόν, πρεστίζ. Όλα όσα είναι πάνω στο τραπέζι και παίζονται στο ματς της Πέμπτης. Εκεί όπου απαιτείται προσήλωση στον στόχο και ομαδικά και ατομικά από τον κάθε παίκτη. Αλλωστε η ατομική κλάση είναι αυτή που θα κάνει την διαφορά που θα... δώσει την πρόκριση ή 'οπως συνέβη στα προηγούμενα ματς θα στερήσει από τον Παναθηναϊκό την ευκαιρία.

Στα συν του Βιτόρια ότι έχει στη... φαρέτρα του όλα τα όπλα για να πάει σε έναν «90λεπτο πόλεμο» (ή και παραπάνω αν χρειαστεί...) όπως πρέπει.